«Барселонского стиля» пока нет, но «Рубин» при Артиге не проигрывает

Казанская команда идет без поражений под руководством испанца — на этот раз обыграли «Навбахор»

«Рубин» обыграл «Навбахор» из Узбекистана со счетом 2:0 в контрольном матче в Турции. Эта игра стала заключительной для команды Франка Артиги на втором турецком сборе. Голы Энри Мукбы и Жака Сиве помогли казанцам победить, но вопросов накопилось много. Почему игра «Рубина» не убедила — читайте в материале «Реального времени».

С Артигой «Рубин» пока не проигрывает

Матч с «Навбахором» стал для «Рубина» закрывающим второй зимний сбор в Турции. Пока команда под руководством нового тренера Франка Артиги не проигрывает. Казанцы ранее победили сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0) и казахстанский «Женис» (2:0). Игру с казахами нигде не показали, решением штаба казанцев матч был проведен в закрытом режиме. Поэтому встреча с «Навбахором» ожидалась с особым трепетом — покажут ли?

В итоге матч показали в соцсетях казанского клуба, а состав «Рубина» выглядел интригующе. Прежде всего тем, что в атаке предстояло сыграть тройке молодых воспитанников: Даниилу Моторину, Никите Васильеву и Энри Мукбе. По информации источника «Реального времени», двое из них точно получат свой шанс по ходу сезона, а одному придется уйти в аренду. Так что борьба между игроками ведется нешуточная.

В остальном стартовый список «Рубина» выглядел достаточно экспериментально. В центре обороны вышли Игор Вуячич, Константин Нижегородов и Никита Лобов, по краям действовали номинальные хавбеки Александр Ломовицкий и Даниил Кузнецов. В середине поля Артига вновь доверился возрастному Олегу Иванову и Марату Апшацеву, а в воротах игру начал Евгений Ставер.

До сих пор не готовы выйти на поле Мирлинд Даку и Угочукву Иву. В заявке на матч с «Навбахором» не попали Далер Кузяев и Дмитрий Кабутов. Так что тренер казанцев находился в незавидном положении, лишившись сразу нескольких лидеров команды.

Сиве снова забил

Первый тайм выдался небогатым на опасные моменты. Команды имели неплохие подходы к воротам друг друга, однако реальной работы у вратарей было немного. В атаке у «Рубина» пытались творить молодые Мукба, Моторин и Васильев. Именно их действия привели к голу. На 37-й минуте Моторин поборолся за мяч на углу штрафной, Васильев прорвался по флангу и прострелил во вратарскую, откуда Мукба добил в сетку — 1:0. Автор гола имел еще одну возможность забить, но пробил выше створа.

Хотя соперник выглядел интереснее казанцев. Эпизодически они ловили игроков «Рубина» на ошибках и убегали в быстрые отрывы, но в завершающей стадии атак «Навбахору» не хватало мастерства. В итоге за первые 60 минут практически невозможно вспомнить какие-либо моменты у ворот Ставера. Вратарь «рубиновых» легко справлялся с навесами, прострелами и отскоками мяча.

На второй тайм в составе «Рубина» произошло девять изменений. Из стартового списка на поле остались лишь двое — Нижегородов и Васильев. Схема осталась та же — тройка центральных защитников с двумя латералями, роль которых теперь исполняли Илья Рожков и Андерсон Арройо. По центру значились Адель Тешкин из дубля и Велдин Ходжа. В атаке вышло трио из Дардана Шабанхаджая, Жака Сиве и оставшегося Васильева.

Именно последний упустил вернейший шанс в начале второго тайма. Партнеры организовали Васильеву выход один на один, но хавбек казанцев не сумел переиграть вратаря. Далее на поле шла вязкая борьба без моментов. Так игра докатилась до 90-й минуты, и команды отправились на короткий водопой, а в составе казанцев произошло еще три замены. Вместо Нижегородова, Васильева и Нигматуллина появились Никита Лобов, Даниил Моторин и Алексей Кеняйкин, для которого это был дебют за казанскую команду.

После небольшой паузы «Рубин» вдруг задвигался гораздо лучше прежнего. Дардан перешел на левый фланг, чуть смелее начал действовать рядом с ним Рожков. В итоге на 101-й минуте Шабанхаджай убежал от всех и отдал на Сиве, который был точен — 2:0. Для француза этот гол стал уже третьим за две игры на сборах в Турции. В оставшееся время «Рубин» мог еще несколько раз забить, но каждый раз чего-то не хватало. Счет таким и остался — 2:0.

А где «барселонский стиль»?

В целом состав на второй тайм выглядел максимально приближенным к идеальному в нынешних условиях: Нигматуллин — Тесленко, Грицаенко, Нижегородов, Рожков, Арройо — Ходжа, Тешкин, Васильев — Шабанхаджай, Сиве. Из этого списка вызывают вопросы только позиции Аделя Тешкина и Нижегородова.

И если с последним ясно — там будет Игор Вуячич, то в роли опорника сыграть некому. Основным там играет Угочукву Иву, который травмирован, а Далер Кузяев сломал ребро и тоже выбыл надолго. В итоге на эту позицию будут брать новичка, о чем поведал Артига после игры.

Между тем встреча с «Навбахором» оставила двоякое впечатление. С одной стороны, казанцы победили и не дали создать сопернику ни одного значимого момента. Но с другой — игра «Рубина» при Артиге ничем не отличалась от той, что была ранее при Рашиде Рахимове на турецких сборах. И как говорится, если никакой разницы, то зачем платить больше? Декларируемого «барселонского стиля» пока не наблюдается. Впрочем, здесь необходимо делать скидку на то, что Артига только-только возглавил команду. Да и матчи на сборах частенько никак не коррелируют с игрой в официальных поединках.

У самого тренера остается всего один сбор в Турции для подготовки команды к возобновлению сезона. Уже 28 февраля «Рубин» сыграет свой первый официальный матч под руководством испанского специалиста — в гостях против махачкалинского «Динамо». Пока в соперниках у казанцев были не слишком сильные клубы, но даже так остаются вопросы к качеству игры «рубиновых». Остается надеяться, что за эту пару недель Артиге удастся решить все проблемы и настроить команду на весеннюю часть чемпионата.

«Рубин» — «Навбахор» — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 37, Мукба (Васильев);

2:0 — 101, Сиве (Шабанхаджай).

Следующий матч «Рубин» проведет 15 февраля с узбекистанским «Пахтакором» в 17:00 по московскому времени.