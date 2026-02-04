КАМАЗ начнет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей 10 февраля

Мероприятие запланировано на период с 11:00 до 15:00 мск

Фото: Артем Дергунов

ПАО «КАМАЗ» 10 февраля проведет сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций общим объемом 3 млрд рублей. Мероприятие запланировано на период с 11:00 до 15:00 мск. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник на финансовом рынке.

Компания предложит инвесторам два типа ценных бумаг:

облигации серии БО‑П20 с фиксированными купонами;

флоатер серии БО‑П21 (облигации с плавающей процентной ставкой).

По обоим выпускам предусмотрена ежемесячная выплата купонов.

Для облигаций БО‑П20 установлен ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Это соответствует доходности к погашению не выше 18,1% годовых.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В случае с флоатером БО‑П21 размер купона будет рассчитываться ежедневно в течение купонного периода. Формула расчета: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 300 базисных пунктов (б. п.).

Ранее КАМАЗ обнародовал стратегию развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года, в которой обозначены цели по росту выручки и расширению экспортного потенциала. К 2036 году компания планирует довести выручку до 977 млрд рублей, а долю экспорта — до 17% от общего объема продаж.



Рената Валеева