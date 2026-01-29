Минпромторг выступает против льготных комиссий для импортной продукции на маркетплейсах
Разница в базовых комиссиях у российских производителей и у, например, китайских может достигать 20%
Минпромторг России выступил с критикой практики маркетплейсов, устанавливающих более низкие комиссии для импортной продукции по сравнению с товарами отечественных производителей. По данным отраслевых объединений, разница в базовых комиссиях может достигать 20%.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов подчеркнул недопустимость дискриминационных условий для российских производителей.
Минэкономразвития России также поддержало инициативу об изменении правил работы маркетплейсов. Глава ведомства Максим Решетников сообщил, что совместно с ФАС проводится анализ существующих практик ценообразования на торговых площадках.
В настоящее время маркетплейсы самостоятельно определяют размер комиссий, которые варьируются в зависимости от категории товаров и их стоимости.
Ведомство предложило интегрировать информационные системы ФТС и оператора маркировки «Честный знак» для выявления нарушений в установлении наценок.
Важным шагом станет внедрение принципа «российской полки» для маркетплейсов. Этот механизм предполагает приоритетную рекомендацию отечественных товаров и их первоочередную выдачу в поисковой выдаче. Законопроект о внедрении «российской полки» планируется реализовать с 1 марта текущего года.
