На московской выставке покажут вертолет Ми‑34М1, сборку которого наладили в Казани

Его дебютный полет состоялся в конце 2025 года, и сейчас вертолет проходит летные испытания

На выставке NAIS 2026, которая пройдет 4–5 февраля в Москве, «Ростех» впервые представит легкий вертолет Ми‑34М1. Его серийное производство планируется наладить на Казанском вертолетном заводе.

Ми‑34М1 — первая полностью отечественная легкая винтокрылая машина, разработанная холдингом «Вертолеты России». Ее дебютный полет состоялся в конце 2025 года, и сейчас вертолет проходит летные испытания, напомнили в пресс-службе.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Машина оснащена российским двигателем ВК‑650В, произведенным Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Двигатель отличается повышенной взлетной мощностью. В Ростехе подчеркивают: Ми‑34М1 закрывает востребованную нишу, где ранее были представлены преимущественно иностранные модели.

Рената Валеева