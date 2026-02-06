Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России

В энергетической сфере ЕС вводит полный запрет на морские перевозки российской нефти, а также будет препятствовать банковской системе в создании альтернативных каналов платежей

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу объявила о новом пакете ограничительных мер ЕС в отношении России. Санкции затрагивают несколько ключевых секторов экономики, сообщает «Интерфакс».

В энергетической сфере ЕС вводит полный запрет на морские перевозки российской нефти. По заявлению Еврокомиссии, эта мера направлена на дальнейшее сокращение доходов России от экспорта энергоресурсов и усложнение поиска покупателей для российской нефти.

В рамках новых ограничений ЕС также вводит запрет на обслуживание транспортировки нефти из России. Председатель ЕК сообщила о включении в санкционный список дополнительных 43 судов, входящих в состав так называемого теневого флота. Общее количество подсанкционных судов достигнет 640 единиц.

Евросоюз также ограничивает возможности России по приобретению танкеров и вводит запреты на техническое обслуживание газовозов и ледоколов, что должно негативно повлиять на реализацию газовых проектов. Эти меры дополняют ранее введенный запрет на импорт СПГ в рамках 19-го пакета санкций.

Второй блок мер направлен на ограничение возможностей российской банковской системы по созданию альтернативных каналов платежей. В сфере торговли ЕС вводит дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии военного назначения, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Также планируется введение квоты на импорт аммиака и новых запретов на ввоз металлов, химических веществ и критически важных минералов на общую сумму более 570 миллионов евро.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС готовит запрет на импорт российских платины, меди, иридия и родия.

Наталья Жирнова