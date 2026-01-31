В Татарстане выявили некачественный подсолнечник: три партии не прошли проверку ГОСТа

В пробах обнаружено повышенное содержание сорной и масличной примесей

Фото: Реальное время

В Татарстане специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили три партии семян подсолнечника, не соответствующих установленным стандартам качества. В пробах общим объемом 74 тонны обнаружено повышенное содержание сорной и масличной примесей.

Специалисты проверяли содержание вредной примеси, остаточного количества пестицидов, токсичных элементов (кадмий, ртуть, мышьяк, свинец), микотоксинов, ГМО, радионуклидов и других параметров.

По требованиям ГОСТ сорная примесь не должна превышать 3%, однако в выявленных партиях ее содержание составило от 3,9 до 4,2%. Норма по масличной примеси установлена на уровне не более 7%, тогда как фактические показатели достигли 12,4%, сообщила заместитель заведующего испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Юлия Шафикова.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом основная часть исследованных партий (78%) полностью соответствует требованиям качества и безопасности. Эксперты также отмечают высокий показатель масличности в этих партиях — в среднем около 50% содержания сырого жира и жироподобных веществ, что напрямую влияет на качество производимого растительного масла.



Напомним, из Татарстана экспортировали в Китай первую в 2026 году партию рапсового масла. Перед отгрузкой масло прошло исследования по более чем 100 показателям, включая содержание влаги, жирнокислотный состав, ГМО, микотоксины, пестициды, радионуклиды и тяжелые металлы.

Рената Валеева