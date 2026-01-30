Татарстан начал экспортировать кукморские валенки в США

Крупную партию обуви экспортировали для реализации на локальных маркетплейсах

Фото: Динар Фатыхов

Обувной бренд KIEZ, основанный в 2016 году в Кукморе, начал экспорт обуви в страны СНГ, Европы и США. Одним из значимых достижений стал выход на американский рынок, включая поставку крупной партии обуви для реализации на локальных маркетплейсах. Об этом сообщили в Минэкономики Татарстана.

В рамках господдержки предприятие воспользовалось несколькими финансовыми инструментами. В 2023 году компания получила заем в размере 5 млн рублей по микрофинансовому продукту «Содействие».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2025 году производителю была предоставлена господдержка в размере 3,5 млн рублей по продукту «Приоритетный».



Рената Валеева