Шереметьево стало владельцем Домодедово

Цена на торгах упала почти вдвое с 132,2 млрд рублей, официальные результаты объявят 30 января

Владельцем группы аэропортов «Домодедово» по итогам торгов, прошедших в четверг, стала структура аэропорта «Шереметьево» — ООО «Перспектива», сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Согласно данным издания, цена на торгах снизилась примерно вдвое с первоначальных 132,2 млрд рублей. Официальные результаты приватизации планируется объявить в пятницу, 30 января, сообщил один из собеседников.

Заявку на участие в аукционе также подавала дочерняя структура аэропорта Внуково — «Московский международный аэропорт», ранее рассказал совладелец Внуково Виталий Ванцев.

«Аэропорт Домодедово, находившийся с недавнего времени в госсобственности, был выставлен на торги в начале 2026 года. Первый аукцион, назначенный на 20 января, признан несостоявшимся: единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но она не была принята из-за неполного пакета документов», — уточняет источник.

Повторные торги прошли в формате голландского аукциона с начальной ценой 132,3 млрд рублей, шагом понижения — 10%, с возможным снижением до 50% от стартовой стоимости.

Ариана Ранцева