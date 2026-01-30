В Татарстане разработали отечественные горелочные устройства для газотурбинных двигателей

Разработка направлена на замещение импортных комплектующих, используемых в установках для выработки электроэнергии и газоперекачки

УК «КЭР-Холдинг» получила финансирование в размере 600 млн рублей на разработку критически важных комплектующих для энергетического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Средства были выделены в рамках федерального проекта «Новое оборудование и технологии в электроэнергетике» в составе нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Компания успешно разработала и изготовила опытные образцы ключевых компонентов для газотурбинного двигателя Taurus 60 производства Solar Turbines. В их числе — газовая горелка, камера сгорания и лопатки.

Успешные испытания опытного комплекта горелочных устройств прошли на ГТУ-ТЭС в Елабуге. Разработка направлена на замещение импортных комплектующих, используемых в установках для выработки электроэнергии и газоперекачки.

Важность проекта определяется тем, что в России эксплуатируется более 40 подобных газотурбинных установок. Реализация проекта позволит обеспечить их ремонт и обслуживание за счет отечественных решений, существенно снизив зависимость от зарубежных поставок.

Дмитрий Зайцев