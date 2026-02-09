АТОР про уход отелей с «Яндекс Путешествий»: «В первый месяц возможен спад продаж у отельеров»

Гостиницы восстановят базу гостей за 1—3 месяца, а на отдых туристов ситуация никак не повлияет, считают эксперты

Крупнейшие российские гостиничные операторы перестали сотрудничать с «Яндекс Путешествиями» из-за повышения комиссии с 15 до 17%. Некоторые отели уже рассматривают альтернативные каналы для бронирования. На какие площадки могут уйти отельеры, как прекращение сотрудничества отразится на заполняемости номеров и работе сервиса, а также повлияет ли ситуация на отдых туристов — в материале «Реального времени».

Из-за повышения комиссии подорожает стоимость проживания для гостей

Крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor», «Ателика», «Кронвелл Групп» отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причина отключения — сервис повысил базовую комиссию с 1 февраля с 15 до 17%. Отмечается, что отключенные сети имели в распоряжении 50 тыс. номеров, сообщает Российский союз туриндустрии.

По словам гендиректора Azimut Hotels Максима Бродовского, из-за повышения комиссии подорожает стоимость проживания для гостей, а для компании интересы гостя крайне важны. При этом он допустил, что компания готова возобновить сотрудничество с сервисом, если условия пересмотрят.

Другие игроки могут последовать решению «Яндекс Путешествий» и также повысить комиссию, что поставит под угрозу стабильность всей отрасли внутреннего туризма. Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма, подчеркнул гендиректор группы «Мантера» Вадим Трукшин. Однако ставка в 15% обеспечила бы доступность услуг и инвестиций в развитие, обратил внимание он.

В свою очередь, сеть Cosmos Hotel Group уже планирует перераспределить объемы бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов, рассказал президент гостиничного оператора Александр Биба.

Трукшин обратил внимание, что власти выделяют льготные кредиты на развитие туризма, чтобы бизнес направил сэкономленные ресурсы на создание новой инфраструктуры и рабочих мест, однако из-за повышения комиссии все сбережения в итоге распределят среди посредников.

Отметим, что, согласно информации на сайте отелей, компании Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и Accor имеют места размещения в большинстве крупных городов России, «Мантера» базируется в основном на Красной поляне и в Сочи, а «Русские Сезоны» — в городе Пересвет (Московская область). В свою очередь, отели сети «Ателика» сосредоточены в районе Геленджика, Туапсе и Анапы, следует из «Яндекс Карт».

«В первый месяц возможен спад продаж у отельеров»

У всех перечисленных отелей десятки каналов продаж, помимо «Яндекса», например «Островок» или «Дельфин». Именно поэтому особых проблем с так называемым переключением не будет. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.



— Однако поскольку с рынка уйдет крупный оптовик, то в первый месяц возможен спад продаж у отельеров. Конечно, дальнейшая скорость восстановления зависит от маркетинговой работы отелей: как они выстроят прямые отношения со своими клиентами, будут рекламировать свои услуги, коммуницировать с туристами и так далее, — сказал изданию эксперт.

Он также напомнил, что похожая ситуация уже происходила в России, когда в 2022-м с рынка ушел Booking. Причем данный сервис на момент ухода уже обеспечивал некоторым отелям почти половину загрузки. Однако за три месяца гостиницы восстановили свои объемы.

«Если турист забронировал места в упомянутых отелях, то обязательства исполнят»

К обсуждению сотрудничества между «Яндексом» и упомянутыми отелями еще вернутся, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.



— В целом увеличение расходов, тарифов и комиссий наблюдается не только в сфере туризма. И отели еще в конце декабря прошлого года предупреждали, что «Яндекс» изменит комиссию. Однако я думаю, что к обсуждению этого вопроса еще вернутся и в итоге найдут выгодную для обоих сторон «точку», — сказал «Реальному времени» Барзыкин.

Даже если к компромиссу стороны не придут, то «Яндекс», по мнению эксперта, не много потеряет от ухода перечисленных отелей, поскольку его база охватывает более 1 млн номеров, а речь идет о потере лишь 50 тыс. Ушедшие отельеры на сегодняшний день тоже уже имеют широкую диверсифицированную систему бронирования и продаж через туроператоров, поэтому аналогично не пострадают, считает собеседник издания.

Также прекращение сотрудничества отелей с упомянутым сервисом никак не отразится на путешествиях россиян, подчеркнул Барзыкин.

— Если турист уже забронировал места в упомянутых отелях, то все обязательства они, конечно, исполнят. Речь идет лишь о будущих попытках забронировать тот или иной отель на этом сервисе, — резюмировал вице-президент РСТ.

