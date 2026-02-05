Патрушев предупредил регионы о жестком контроле за использованием отечественных семян

Наилучшие результаты в 2025 году показали регионы Приволжского и Сибирского федеральных округов

Вице‑премьер Дмитрий Патрушев заявил о введении жесткого контроля за исполнением плана по использованию отечественных семян в агропромышленном комплексе. Об этом пишет «Интерфакс».

Минсельхоз утвердил и направил в регионы сводный план использования российских семян в сельхозпроизводстве на 2026 год. «За качество исполнения этого плана с регионов будет очень жесткий спрос», — подчеркнул Патрушев.

По оценке вице‑премьера, наилучшие результаты в 2025 году показали регионы Приволжского и Сибирского федеральных округов. В то же время к субъектам Центрального федерального округа у руководства есть претензии: «Многих плановых значений округ по прошлому году не достиг», — отметил Патрушев, призвав регионы отнестись к задаче более ответственно.

Ключевая цель, обозначенная на перспективу, — достичь к 2030 году обеспеченности собственными семенами на уровне 75%. Патрушев сообщил, что в 2025 году страна практически подошла к показателю в 70%. При этом в отдельных сегментах наблюдается существенный прогресс: доля отечественных семян заметно выросла даже в тех культурах, где ранее доминировала иностранная селекция.

В качестве примера вице‑премьер привел сахарную свеклу. Еще три года назад почти весь посевной материал этой культуры импортировался. Однако по итогам 2025 года около четверти используемых семян уже были российского производства. Этот пример демонстрирует, что курс на импортозамещение в семеноводстве дает ощутимые результаты, хотя до целевых показателей еще предстоит пройти значительный путь.

