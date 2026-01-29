«Здесь опытная команда инженеров и слаженный коллектив»

Радмир Беляев встретился с работниками «ТАИФ-НК»

На встрече мэр Нижнекамска Радмир Беляев подвел итоги социально-экономического развития НМР за 2025 год. Так, индекс промышленного производства достиг 102,6%, а валовой территориальный продукт — 425 миллиардов рублей. Нижнекамский муниципальный район, с результатом в 870 миллиардов рублей, занял четвертое место по объему отгруженной продукции в республике. При этом доля градообразующих предприятий в общей отгрузке района составила 84,7%, а объем инвестиций превысил 91 миллиард рублей.

Радмир Беляев подчеркнул, что благополучие региона зависит от успешной работы градообразующих предприятий.

— Роль «ТАИФ-НК» в экономическом и социальном развитии региона очень велика. Мы знаем, что уникальность предприятия в том, что здесь запущена и эффективно работает установка КГПТО — Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти. Таких технологий в стране нет. Это серьезный проект, который изменил подход к производству и открыл возможности для выпуска новых видов продукции. Уникальность «ТАИФ-НК» также заключается в том, что компания всегда ищет интересные научные подходы. Здесь опытная команда инженеров и слаженный коллектив, который успешно выполняет поставленные задачи, — отметил Радмир Беляев.

Промышленные предприятия Нижнекамска продолжили реализацию своих инвестиционных проектов в непростых условиях, формируемых существующими геополитическими вызовами. По словам генерального директора «ТАИФ-НК» Алексея Храмова, компания завершила 2025 год динамично и устойчиво. Предприятие твердо стоит на ногах: ведется строительство железнодорожной сливо-наливной эстакады ПВГ для слива вакуумного газойля, а также подходит к завершению строительство Научно-исследовательского центра.

— Коллектив «ТАИФ-НК» смог решить производственные и технологические задачи, которые никому в мире еще не удавались. Наша команда активно работает над проектированием производства литейного кокса. Это следующая стадия передела, где из дешевого сырья можно получить интересную, востребованную для российской промышленности продукцию, которую мы вынуждены закупать за границей по высоким ценам. Наш Научно-исследовательский центр, с учетом оснащения и оборудования, будет единственным в своем роде в Татарстане. В реализацию проекта уже вложено более 2 миллиардов рублей. Мы понимаем, в каком направлении двигаться. За нами большое будущее, — подытожил Алексей Храмов.

Работники «ТАИФ-НК» задали мэру волнующие их вопросы и поделились своими предложениями по развитию города. В завершение встречи Радмир Беляев напомнил, что 2026 год в Нижнекамске объявлен Годом первостроителей и, пользуясь случаем, пригласил коллектив предприятия на масштабное празднование 60-летия города. Торжества по этому случаю пройдут 22 августа на майдане.

— «ТАИФ-НК», СИБУР, ТАНЕКО, «Татнефть», Kama tyres — все примут участие в праздновании юбилея. Сложно представить, как бы жил Нижнекамск без этих градообразующих предприятий. Хочу от всей души поблагодарить вас за вашу работу, за ваш вклад, за ваши трудовые династии и за ваше отношение к делу. Будем и дальше вместе работать на благо родного Нижнекамска, — заключил Радмир Беляев.

