Марат Зяббаров: в Госдуме и Совфеде возьмутся за цены на молоко

По словам министра сельского хозяйства РТ ситуация с закупочными ценами на молоко остается неопределенной

Фото: Артем Дергунов

Ситуация с закупочными ценами на молоко остается неопределенной, об этом заявил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на 26-м съезде Ассоциации фермеров.

— Пока нет понимания, куда пойдет ситуация. Главное, чтобы остановить хотя бы на этом уровне,— заявил Зяббаров.

На данный момент средняя цена за килограмм сырого молока составляет 32 рубля. Годом ранее эта сумма составляла более 35 рублей. Проблема низких закупочных цен привлекла внимание федеральных органов власти. По словам министра, вопрос будет рассмотрен на уровне Госдумы и Совета Федерации.

Напомним, что Татарстанские производители молока несут убытки на фоне падения закупочных цен. По данным главы фермерского хозяйства Лаишевского района Розы Исхаковой, закупочная стоимость молока снизилась на 25%, в то время как розничная цена в торговых сетях увеличилась на 6%.

Наталья Жирнова