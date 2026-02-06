Финансовые организации стали самыми убыточными в России в декабре — их доля составляет 45%

Общее количество предприятий, которые уходили в минус, увеличилось до 28,8% по стране

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, в период с января по ноябрь 2025 года наблюдается ухудшение финансовых показателей российских организаций. Доля убыточных предприятий увеличилась до 28,8%, что на 1,7 процентного пункта выше показателя аналогичного периода 2024 года (27,1%).

Соответственно, доля прибыльных организаций снизилась до 71,2% против 72,9% годом ранее. При этом общий финансовый результат бизнеса демонстрирует негативную динамику: сальдо прибыли и убытков (без учета малого бизнеса, банков и государственных учреждений) составило 25,43 триллиона рублей, что на 5,5% меньше показателя прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анализ показателей отдельных категорий организаций показывает разнонаправленную динамику. Из 44,9 тысячи прибыльных компаний совокупная прибыль составила 32,965 триллиона рублей, снизившись на 2,7%. В то же время 18,2 тысячи убыточных организаций зафиксировали совокупный убыток в размере 7,535 триллиона рублей, что на 8,1% превышает прошлогодний показатель.

Наиболее убыточными сферами стали: финансовая и страховая (45% от общего числа организаций), научная и техническая деятельность (41%), организации в области информации и связи (35%).

Напомним, что чистый убыток КАМАЗа вырос более чем в 11 раз. Значительное влияние на финансовые результаты оказало увеличение процентных расходов — 35,6 миллиарда рублей.

Наталья Жирнова