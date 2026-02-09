Татарстанцы стали больше звонить: голосовой трафик вырос на 25%

По данным «Летай», в январе сохранился тренд на увеличение голосового трафика

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

Абоненты предпочитают звонки общению в мессенджерах — с лета прошлого года рост среднемесячного объема 2G фиксируется в диапазоне 25%. Положительная динамика обусловлена работами по повышению качества мобильной связи, а также реализацией в регионе комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения.

Развитие телеком-инфраструктуры в республике ведется планомерно. С начала года построено и модернизировано 7 базовых станций, что позволило улучшить качество голосовой связи и локально увеличить скорость передачи данных в 1,5 раза. Новые площадки появились в жилом комплексе «Светлая Долина» (Казань) и микрорайоне Камский (Набережные Челны), обеспечив устойчивым соединением абонентов на территории социальных объектов и многоквартирных домов.

«Летай» дооснастил действующую базовую станцию в микрорайоне 2Б в Альметьевске, а также оптимизировал площадки в поселке Нижние Вязовые (Зеленодольский район) и селе Копки (Кукморский район). Это предоставило возможность жителям более комфортно пользоваться цифровыми сервисами.



