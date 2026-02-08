Великобритания запретит морские услуги для перевозки российского СПГ в конце 2026 года

Мера направлена на ограничение доступа к британским сервисам, которые способствуют экспорту российского СПГ по всему миру

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Великобритания намерена ввести запрет на оказание морских услуг, связанных с перевозкой российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя главы британского МИД Стивена Даути.

В ответе на запрос депутата палаты общин Криса Лоу, опубликованном на сайте британского парламента, Даути подтвердил: в ноябре 2025 года было объявлено о намерении ввести запрет на морские перевозки российского СПГ. Мера направлена на ограничение доступа к британским сервисам, которые способствуют экспорту российского СПГ по всему миру. По словам замминистра, запрет вступит в силу в полном объеме в конце 2026 года.

Ранее Евросовет одобрил запреты на импорт российского СПГ — с 1 января 2027 года, и на импорт российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Рената Валеева