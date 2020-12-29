Мерзакреев Рустэм Рауфович
Общая информация
Родился 20 сентября 1962 года в Казани.
Образование
1984 г. — окончил Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность
1984-2003 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета.
2003-2013 гг. — главный инженер, технический директор, исполнительный директор ОАО «РКЦ «Земля».
2013-2019 гг. — заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.
С 3 июня 2019 г. — помощник президента РТ.
С 13 июня 2019 г. — член Совета Республиканского фонда поддержки РТ.
С 14 июня 2019 г. — председатель Попечительского совета Государственного резервного фонда земель при Президенте РТ.
Награды и звания
Заслуженный землеустроитель РТ (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: rustem.merzakreev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.12.2020