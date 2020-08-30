Экстрим для больших и маленьких: открытие парка «Урам»

19:26, 30.08.2020 30
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  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова

В Казани в День республики открыли экстрим-парк «Урам». Новую площадку посетили президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Первая очередь экстрим-парка — открытая часть площадью порядка 20 тысяч квадратных метров, разделена на несколько зон.


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