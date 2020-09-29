Жесткий допрос перекупщиков «Фона»: «Откуда у парня 91-го года 50 миллионов?»

Показания в суде по делу Ливады и Ахметзяновой дали владелец ТК «XL» и экс-глава «Ак Барс Ипотеки»

Фото: Ирина Плотникова

В Казани корпорация «Дом.РФ» выкупила у дольщиков «Фона» недостроенные квартиры на 163,2 млн рублей и заявила гражданский иск на эту сумму по уголовному делу Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой. Суд отказался признавать «Дом.РФ» истцом по делу об аферах на 2,6 млрд рублей. Но заинтересовался показаниями бывших «инвесторов», выкупавших за один заход до 20 квартир «Фона» для перепродажи по договорам уступки. Детали допроса владельца двух торговых комплексов Казани Алмаза Сулейманова и супруги экс-директора «Ак Барс Ипотеки» — в материале «Реального времени».

Прокуратура: «Признаков сговора с руководством ФОНа не выявлено»



Большинство «инвесторов»-перекупщиков квартир «Фона» еще до возбуждения дела против Анатолия Ливады проверялись сотрудниками прокуратуры Казани на причастность к возможным преступлениям. Так что их допрос Ново-Савиновским райсудом Казани представляет особый интерес. Хотя стоит отметить, что показания эти свидетели давали с осторожностью. Причем, после каждого допроса адвокат Вячеслав Добрынин, защищающий экс-директора «Фон-Ривьера» Диану Ахметзянову просил приобщить результаты прокурорской проверки по данному свидетелю с выводами: «Признаков сговора с руководством «Фона» при покупке квартир выявлено не было».

Заметим, что часть этих свидетелей суду пришлось вызывать по несколько раз, а на нескольких даже оформляли принудительные приводы.

50-летний Сергей Симичихин представился суду временно не работающим, у которого в прошлом было три агентства недвижимости. ООО «Синяя птица» и «АртСитиСтрой» не действуют с 2016 года, «АН Капитал групп» — с 2012-го. Во всех трех Симичихин выступал гендиректором и совладельцем.

Вспомнить, сколько квартир и на какие суммы, приобретал в ЖК «МЧС» свидетель не смог. «Я у многих покупал. Может, квартир 100 за все время» заметил он.

— Какую наценку делали? — поинтересовалась помощник прокурора Ново-Савиновского района Азалия Гильманова.

50-летний Сергей Симичихин представился суду временно не работающим, у которого в прошлом было три агентства недвижимости

— Ну, если квартира стоит 1,5 миллиона, может быть 80-100 тысяч. Процентов 10%, — пояснял «оптовик».

«А вам насколько дешевле себестоимости продавали жилье?» — уточнил председательствующий судья, зампред по уголовным делам Ново-Савиновского райсуда Марсель Ахметшин. Свидетель пояснил — все скидки были прописаны в прайсе компании, чем больше квартир покупаешь — тем больше скидка. Его скидка составляла примерно 5-10%, за опт.

Рабочий офис Симичихина в интересующий суд период находился... на одном этаже с отделом продаж «Фон», который сдавал эти площади в аренду. Как ранее рассказывали суду потерпевшие, такая близость была частью процесса: бывали случаи, когда покупатель обращался в «Фон» напрямую, а ему говорили — интересующая вас квартира уже у Симичихина. Ее купили в этот же день в восемь часов утра — причем, дешевле себестоимости. При этом у Симичихина с будущим новоселом был лишь договор уступки прав требования, который, если верить потерпевшим, готовил... отдел продаж компании-застройщика. А деньги перекупщику помогал считать кассир «Фона». Последний факт Симичихин не отрицал.

В чем заключалась выгода «ФОНа» при такой схеме, свидетель объяснять не стал. Но утверждал — свои деньги он зарабатывал честно, подбирал интересующие клиента варианты.

— И за полчаса вы получали от 100 до 500 тысяч рублей? Может, у вас договоренность была с «Фоном», и вы потом ему процент отдавали? — решил выяснить судья. — А сами сколько зарабатывали?

— Никому я ничего не отдавал, — отвечал Симичихин, а на второй вопрос отвечать отказался. — Это моя коммерческая тайна. Если я в месяц платил 300 тысяч за рекламу, я что, должен с клиента 5 рублей брать?!

В суде Симичихин подтвердил знакомство еще с тремя крупными инвесторами «Фона» — Сулеймановым, Мамлеевым, его супругой и их родственником Хафизовым

Симичихин: «Друзья ждут — куда 100 млн инвестировать»

Деньги в недвижимость вип-риелтор Симичихин вкладывал не только свои: «Хоть завтра могу позвонить и взять. Друзья сидят и ждут — куда 100 млн инвестировать». В суде он подтвердил знакомство еще с тремя крупными инвесторами «Фона» — Сулеймановым, Мамлеевым, его супругой и их родственником Хафизовым. «Объекты Хафизова я не продавал, как-то купил у него 25 или 27 квартир. А всего вокруг меня 20-30 риелторов было примерно».

Гособвинитель Гильманова поинтересовалась — по какой причине с клиентом составлялись две расписки на разные суммы — одна совпадала с суммой предварительного договора купли-продажи, другая включала сумму прибыли контрагента. Со слов свидетеля это делалось для того, чтобы после сдачи дома и заключении договора долевого участия у человека не возникало вопросов — почему цена расходится: «К моменту сдачи дома могут быть 5-8 уступок. И человек может прийти при сдаче — ты меня дуришь, продал за 5 млн рублей, а в предварительном — 3 млн».

По просьбе адвокатов защиты вспомнил Сергей Симичихин и детали прокурорской проверки: «Звонили, что жалоба была, я писал объяснительную, ко мне претензий не было. Следователю то же самое объяснение дал, я же ничего противозаконного не сделал».

За рамками процесса источники «Реального времени» пояснили, чем группе «Фон» были выгодны оптовики-перекупщики. Законодательство не позволяло рекламировать продажу квартир в новостройке и продавать их, если у застройщика не был оформлен весь пакет разрешений. А риелторов в этом плане никто не ограничивал. Инвесторами же их в «Фоне» называли потому, что по сути оптовые закупки на начальных стадиях строительства по сути являлись беспроцентными кредитами.

После серии вопросов Мамлеева припомнила, что приобретать квартиры в ЖК «МЧС» для перепродажи начала в 2011 году. Фото Максима Платонова

Квитанций на оплату квартир у перекупщицы нет?

Допросить семью Мамлеевых суду удалось с третьей попытки. По первой повестке они не пришли, обеспечить принудительный привод силовики не смогли — не застали дома. Помог звонок следователя.

Суду 38-летняя Лилия Мамлеева представилась домохозяйкой и на большинство вопросов об обстоятельствах закупки недвижимости на объектах «ФОНа» отвечала — не помню, много лет прошло, у меня уже четверо детей.

По данным «Спарк-Интерфакс», Мамлеева является директором ООО «Торговый дом «Тайран» в Казани, что занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Ранее Лилия Джаутовна выступала совладелицей данного ООО, а в 2015-м была соучредителем 50% в двух стройфирмах — СК «Татстройдом» и «Стандартстрой». В 2019-м успела поучаствовать в создании ООО «Тайран Пестрецы» напару с неким Никитой Сергеевичем Симичихиным — возможно сыном ранее допрошенного свидетеля.

После серии вопросов Мамлеева припомнила, что приобретать квартиры в ЖК «МЧС» для перепродажи начала в 2011 году. Вопрос по сумме назвала некорректным: «Мы вкладывали частями — пять квартир могли купить, продать их, потом еще купить».

Деньги носили наличными в кассу, после подписания договор, получали квитанцию об оплате, продолжила свидетель. Однако дальше выяснилось — ни одной такой квитанции представить она не можем. Со слов Мамлеевой, документы она отдавала неким силовикам: «Нас куда только не приглашали. К нам и домой приходили с обысками, по полной программе проверяли. все необходимые документы мы предоставляли». Вот только в уголовном деле этих квитанций нет, так что суд усомнился — а вносились ли деньги?.. Впрочем, с учетом свидетельского статуса бизнеследи углубляться в эту тему не стали.

Прозвучало предположение, что схема с нерегистрируемым в Регпалате договором уступки позволяла перекупщикам не декларировать и доходы с продаж. Фото tatarstan.ru

— Какой доход получили с продажи квартир? Налоги платили? — спросил у свидетеля судья Ахметшин.

— Все налоги закрыты.

Дальше прозвучало предположение, что схема с нерегистрируемым в Регпалате договором уступки позволяла перекупщикам не декларировать и доходы с продаж. Комментировать эту версию Мамлеева не стала, сославшись, что ничего нового к сказанному на предварительном следствии добавить не может.

На вопрос гособвинителя — почему при сделке по одной квартире писали две расписки — бизнес-леди ответила: «В те годы все так писали».

Из оглашенных допросов Мамлеевой образца 2016 года следовало: вкладываться с мужем — программистом и экс-гендиректором «Ак Барс Ипотеки» решили в 2011 году, хотели сохранить сбережения, всего купили примерно 20-30 квартир. В 2012-м тем же бизнесом занялся двоюродный брат Мамлеевой Аскар Хафизов. На тот момент ему было чуть больше 20 лет.

К слову, именно Хафизова на предварительном следствии гендиректор и учредитель «Фон-Ривьера» Диана Ахметзянова называла одним из крупных инвесторов, который мог сразу вложиться на несколько десятков миллионов.

— Откуда у парня 1991 года рождения сразу 50 млн, чтобы купить квартиры? — недоумевал судья.

— Откуда я знаю, — отвечала Лилия Мамлеева и обещала посодействовать суду в розыске этого свидетеля.

В 2017-м следователь ГСУ МВД по РТ Марина Проноза поясняла «Реальному времени», что по данному эпизоду подозревали Ливаду, Ахметзянову, а также Хафизова, Платонова и Васильева. Фото Васили Ширшовой

Двойных продаж в уголовном деле нет, но вопросы остались

В ходе предварительного следствия Аскар Хафизов допрашивался лишь в качестве подозреваемого. Рассказывал, что всего приобрел в компаниях Ливады-Ахметзяновой 100-110 квартир. Деньги вносил лично в кассу, и получал квитанции к приходным ордерам, причем, в случаях с «Фоном» они были составлены почему-то от организаций «Данкром» и «Исида», а по сделкам с «Фон-Ривьерой» приходники выдавались как от этой компании и «ФОНа», так и от фирмы «Персона+».

С представителями сторонних организаций лично не встречался и не общался, рассказывал на допросе инвестор Хафизов. С его слов использование реквизитов этих фирм сотрудники компаний-застройщиков объясняли тем, что указанные компании тоже входят в ГК «ФОН», а квартиру он покупает не напрямую.

Отметим, в 2011-м Хафизов выступал совладельцем казанского «Центра финансовых технологий», который специализировался на денежном посредничестве, но свернул деятельность через три года. В 2015-м в возрасте 24 лет Хафизов руководил ООО «СК Татстройдом», с которым также связана чета Мавлеевых. В настоящее время, согласно «Спарк-Интерфакс», в руководителях-учредителях этот парень не фигурирует.

Заметим, что подозревали Хафизова по эпизоду с двойными продажами, который не дошел до суда. В 2017-м следователь ГСУ МВД по РТ Марина Проноза поясняла «Реальному времени», что по данному эпизоду подозревали Ливаду, Ахметзянову, а также Хафизова, Платонова и Васильева. Но «рассматривали и другие фирмы на предмет вывода денежных средств на 190 млн рублей».

Позже вопрос с задвоением застройщик закрыл, передав инвесторам права на другие помещения. Фото: kazanopolis.ru

Напомним, двойные продажи в строящихся домах ЖК «Симфония» по улице Павлюхина выявили в 2016 году юристы исполкома Казани, обнаружив, что 59 квартир по одному договору подлежит передаче конкретному покупателю, а по другому — директору связанной с «ФОНом» компании. Позже вопрос с задвоением застройщик закрыл, передав инвесторам права на другие помещения.

Зато в уголовном деле остались сделки с оплатой квартир путем покупки векселей через «Персону+». Компания с пропиской в Чувашии, офисом в Казани и директором — инспектором отдела контроля «Фона», по версии силовиков, позволяла уводить деньги участников строительства мимо кассы компании-застройщика.

Также в дело попали три проблемных ЖК в Казани, а общий ущерб следователи МВД Татарстана оценили в 2,599 млрд рублей:

Эпизод 1. Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов ЖК «Симфония» (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз».

Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз». Эпизод 2. Хищение 318,2 млн рублей участников строительство ЖК «Царицынский бугор» (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика».

Хищение 318,2 млн рублей участников строительство (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика». Эпизод 3. Хищение 1 546,9 млн рублей участников строительства пяти домов в ЖК «МЧС» (ул. Академика Губкина), 821 потерпевший. Три дома не сданы до сих пор — на одном (дом №2) работы завершены на 40%, на оставшихся — на 2% и 6% соответственно, на уровне забивки свай.

Вину подсудимые не признают.

В дело попали три проблемных ЖК в Казани, а общий ущерб следователи МВД Татарстана оценили в 2,599 млрд рублей. Фото Васили Ширшовой

«У отца деньги были — он работал зампредом «Газпромбанка»

39-летний Ильдар Мамлеев на допросе назвался индивидуальным предпринимателем, занятым в сельском хозяйстве и продуктовом бизнесе. Сообщил, что о недвижимости «Фона» узнал во время работы гендиректором ООО «Ак Барс Ипотека» (2004-2010 годах). Согласно открытым источникам, Мамлеев успел поучаствовать еще в 20-ти компаниях. В том числе трех московских — руководил фирмами-разработчиками компьютерного оборудования «Среда профессионалов» и «Инвест среда», имел долю 30% в ООО «Экспресс-деньги».

Мамлеев рассказал суду, что с подсудимым Анатолием Ливадой лично не знаком, а Диану Ахметзянову не раз видел в офисе «Фона». Оценил вложения своей семьи в покупку квартир суммой свыше 30 млн рублей. Наличие столь крупных сумм объяснил так: «У меня был свой доход, у отца деньги были — он у меня работал зампредом «Газпромбанка».

— Вы сами деньги в кассу [«Фона»] вносили хоть раз? — задал контрольный вопрос судья.

— Было, наверное, отвечал бизнесмен.

— Хоть один подтверждающий документ есть? — настаивал председательствующий.

— Представлю. На все квартиры был приходник. Все предоставляли в прокуратуру.

— Ничего этого нет.

Далее судья уведомил собравшихся, что по электронной почте поступило заявление от компании «Дом.РФ», которая выкупила недостроенные квартиры дольщиков «ФОНа» на 163 млн 158 тысяч рублей и теперь просит взыскать эту сумму в гражданском порядке с Ливады и Ахметзяновой. После оценки искового суд отказался признавать нового собственника помещений гражданским истцом в уголовном деле. Поскольку личных денежных и моральных потерь компания не понесла.

В этот раз интерес к Сулейманову был связан с покупками квартир «Фона» через его фирму «Альянс плюс»

Рантье Сулейманов — вип-свидетель двойных продаж

Не с первого раза по вызову суда пришел еще один крупный инвестор «Фона» — 50-летний владелец торгово-развлекательного комплекса «XL» и ТК «Савиново» Алмаз Сулейманов. Он же выступает руководителем и соучредителем в 18-ти компаниях, в том числе рулит и владеет 99,5% доли в компании по оптовой торговле пластмассами и резиной «Барс Синтез» (остаток у Сулеймановой Миляуши Гарефетдиновны). За плечами у этой фирмы — два госконтракта на общую сумму 250 млн рублей: в 2013-2014-м она поставляла полиэтилен Новосибирскому механическому заводу и Дальневосточному объединению «Восход».

По неофициальной информации, явиться раньше свидетель не мог — соблюдал режим самоизоляции после поездки в Турцию. Так ли это на заседании не уточняли, но попросили подсудимых и журналиста «Реального времени» сесть подальше от свидетельской трибуны.

Примечательно, что в том же Ново-Савиновском райсуде лет 5 назад Сулейманов давал показания как потерпевший по делу прежнего собственника ТРК «XL» Алексея Михайлова. В этот раз интерес к Сулейманову был связан с покупками квартир «Фона» через его фирму «Альянс плюс». Точное количество сделок свидетель вспомнить не смог. Знакомство с подсудимыми подтвердил. Причем рассказал, что о новых объектах в последующем узнавал через Диану Ахметзянову и через нее же приобретал квартиры. Причем, по цене ниже рыночной стоимости при оптовой покупке.

Гособвинитель поинтересовалась — были ли двойные продажи квартир. Сулейманов подтвердил: «Такой эпизод был по ЖК «Симфония», по некоторым квартирам было задвоение». Но заметил — вопрос уже урегулирован, заключено мировое соглашение, претензий нет.

Вопрос судьи — кто был фактическим руководителем компании — Ливада или Ахметзянова — замешательства у Сулейманова не вызвал. «Трудно сказать. Ощущение складывалось, что как бы два руководителя было...». Фото vk.com

Из оглашенных показаний рантье Сулейманова, данных в ГСУ МВД Татарстана, следовало — сам он заключал с «Фоном» предварительные договора купли-продажи, а с покупателями — договоры уступки. На повторном допросе тот же свидетель уточнял — в ЖК «Симфония» в качестве физлица он приобретал 25 квартир. Еще 83 квартиры покупались его фирмой «Альянс плюс», из которых 20 были проданы. А позже выяснилось — 35 квартир повторно реализованы «Фоном» физлицам. Сулейманов высказывал мнение, что Ахметзянова не имела права их продавать.

Свои показания следователю свидетель подтвердил и в суде, вновь повторив, что вопрос двойных продаж уже закрыт.

На вопрос о скидках за опт назвал цифру — 3-5%. Следующий вопрос судьи — кто был фактическим руководителем компании — Ливада или Ахметзянова — замешательства у Сулейманова не вызвал. «Трудно сказать. Ощущение складывалось, что как бы два руководителя было...»

Заметим, к такому же выводу пришли и следователи.