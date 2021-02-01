Московское метро закрыло двери перед казанскими поставщиками

Подконтрольный семье «великого и ужасного» Равиля Зиганшина завод инвестировал в новый вид резиновых «прокладок» для ТПМК подземки, но «пролетел» мимо контрактов

Как стало известно «Реальному времени», казанский завод резинотехнических изделий «КВАРТ» не смог пробиться на стройки московского метро, хотя специально под его нужды год назад инвестировал собственные средства в освоение новых резиновых уплотнителей для укрепления сборных колец тоннелепроходческих комплексов. Гендиректор КВАРТа Рафаэль Галимов отказался комментировать щекотливую ситуацию. Татарстанские подрядчики, «вытесненные» с подрядов на строительство московского метро, связывают их «гонения» с уходом с поста гендиректора «Мосинжпроекта» Марса Газизуллина, близкого к российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину. «Москва все покупает за границей, и резину в Швейцарии», — сетует глава «Казметростроя» Марат Рахимов, который «перетаскивает» КВАРТ в казанское метро.

Равиль Зиганшин не попал в московское метро

Казанский завод резинотехнических изделий «КВАРТ», близкий к семье главы ПСО «Казань» Равилю Зиганшину, снова потерпел фиаско в попытке попасть на стройки московского метрополитена в качестве одного из поставщиков. Если для казанских и нижнекамских строительных подрядчиков «проколы» на конкурсах по взятию подрядов в последнее время становятся привычными, то провал КВАРТа воспринимается уже как необратимое поражение.

Как рассказал «Реальному времени» источник, знакомый с ситуацией, АО «КВАРТ» разработало под нужды строительства московского метро уплотнители специального размера для колец тонеллепроходческих комплексов, инвестировав в проект немалые средства, но так и не смогло заключить контракты на поставку. С кем из метростроителей КВАРТ вел переговоры, в руководстве компании не стали раскрывать информацию.



Гендиректор казанского завода Рафаэль Галимов отказался прокомментировать ситуацию.

Между тем инцидент был замечен руководством республики. На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прозвучало тревожное сообщение:



— На КВАРТе сократился выпуск рукавов и резинотехнических изделий, — доложил гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин. — Ими освоено производство уплотнителей для метро и конструкции для железнодорожных переездов. Предприятие в поиске рынков сбыта. Есть проблемы с выходом на московское метро.

На КВАРТе сократился выпуск рукавов и резинотехнических изделий. Фото: kvart-rti.ru

Бизнес-климат похолодал для татарских подрядчиков

Провал КВАРТа не удивил татарстанские подрядные компании, которые также потеряли выход на крупнейшую стройку Москвы. Источник в одной из них объяснил «Реальному времени» вытеснение татарстанских компаний сменой руководства АО «Мосинжпроекта», инжиниринговой компании, отвечающей за выполнение программы строительства метро в Москве:



— Из руководства «Мосинжпроекта» ушли все татарстанские кадры. В мае прошлого года Марс Газизуллин, близкий к Марату Хуснуллину, ушел с поста гендиректора. С этого времени у многих татарстанских компаний возникли сложности.

По его словам, немало бывших подрядчиков остались без работы. «Мы не работаем вообще, все плохо. Мы участвуем в конкурсе, но проигрываем из-за смены команды», — жалуется он.



Отметим, что среди тех, кто «отлучен» от многомиллиардных контрактов, оказался известный строительный холдинг «Татэлектромонтаж» Юрия Солуянова (выполняет сложнейшие электромонтажные работы на ТАНЕКО, заводе «Аммоний»). До этого «Татэлектромонтаж» с 2013 года участвовал в строительстве станций на Бутовской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической линиях метро.

В мае прошлого года Марс Газизуллин, близкий к Марату Хуснуллину, ушел с поста гендиректора «Мосинжпроекта». С этого времени у многих татарстанских компаний возникли сложности. Фото: mosinzhproekt.ru

«Мы выбрали местного поставщика»

Гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов заверил «Реальное время», что проект КВАРТа не пропадет, и сам готовится заключить контракт на использование резиновых уплотнителей нового типоразмера.



— До этого мы прошли с ними 40 км тоннелей казанского метро. Это 40 тысяч погонных метров резины. В общей сложности примерно полмиллиарда рублей. Кроме того, они поставляют клеи и всевозможные заглушки, — рассказал он.



По его словам, на производстве недавно освоили резиновые уплотнители для нового диаметра — 1400 мм, а до этого выпускали на диаметр 1000 мм. Более того, сейчас «Казметрострой» работает с КВАРТом по созданию резиновой прокладки на шпалы.



— Их также никто в стране не делает. Все закупают швейцарскую продукцию, а мы выбрали местного поставщика. Работаем с ними нормально, — оптимистично настроен Рахимов.

Резиновые уплотнения предназначены для герметизации стыков между блоками в кольце тоннелепроходческого комплекса (ТПК) и между кольцами в сборной водонепроницаемой железобетонной отделке тоннелей различного назначения. Они не пропускают воду, срок эксплуатации — 100 лет. При сжатии резиновые уплотнители полностью перекрывают пустоту между кольцами в сборной отделке. «Это не просто кусок резины, а сложное техническое изделие со строго продуманным рельефом», — поясняют специалисты.

Марат Рахимов заверил «Реальное время», что проект КВАРТа не пропадет. Фото: prokazan.ru

«Казметрострой» не оставит КВАРТ без работы

Марат Рахимов рассказал, что именно с его подачи КВАРТ освоил новый вид уплотнителей еще 20 лет назад:

— Мы были первые в России, кто применил такую отделку в метростроении. Тогда мы совместно при покупке ТПК купили несколько сотен метров резиновой прокладки, болты, крепления, формы для производства колец тоннельной отделки. Пока осваивали у себя, КВАРТ параллельно локализовал изделия у себя. Они прошли сертификацию в начале 2001—2002 годов. С окончанием строительства казанского метро в 2018 году приостановили.



Затем «Казметрострой» вышел на строительство метро в Москве и Самаре. «Когда я вышел в Москву, то их потащил за собой. Каждый тоннельный комплекс имеет свой тип кольца, под него заточены и уплотнители. Таким образом, были построены три станции на Бутовской линии, ст. Говорово Калининско-Солнцевской линии, всевозможные ветки в депо Солнцево, депо Нижегородское, в Самаре построили два тоннеля с использованием колец КВАРТа.

— Москвичи не парятся. Это мы ищем удобные варианты для себя по оплате, по финансированию. А Москва просто покупает все за границей, и резину в Швейцарии. Я предлагал много раз московским коллегам, но им это невыгодно. Они работают по своим проторенным каналам. Им не удалось пробиться, — пояснил Марат Рахимов.

Новое изделие КВАРТа пока в наработке у АО «Казметростроя». «Мы дали техническое задание, проработали и дали договор. Сейчас авансирую завод, чтобы они продукцию сделали. Но пока вредничаю — пугаю, что в Швейцарии куплю дешевле, — смеется Рахимов. — Тогда они постараются единовременные затраты уменьшить. Мне выгодно вложить 3,5 млн рублей в контракт, чтобы они изготовили формы. Пока мы ведем переговоры».

Глава АО «Казметрострой» объяснил невозможность попасть в московское метро высокой конкуренцией. «Сейчас объемы в Москве уменьшаются. За это время был создан огромнейший метростроительный комплекс, который сам справляется. Нас пригласили, потому что они не справлялись, мы взяли большие объемы. Сейчас там работают 20 тоннеллепроходческих комплексов».

Глава АО «Казметрострой» объяснил невозможность попасть в московское метро высокой конкуренцией. Фото: mosinzhproekt.ru

Между тем не все «татары» ушли из Москвы. Директор СК «Экострой» Максим Леонтьев рассказал «Реальному времени», что на стройках столичной подземки осталось несколько казанских и нижнекамских строительно-монтажных компаний. В чем сложность? «На мой взгляд, компания должна быть большая и стабильная. Почему? Объемы очень большие, нужно иметь большую производственную мощь, а сроки сжатые». Среди оставшихся татарстанских подрядчиков московского метро он назвал компании «Спутник безопасности» и «Электрооптима».

