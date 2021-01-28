Исмет Эрикан: «Турки точно не испугаются открыть дверь переписчикам»

Генконсул Турецкой Республики в Казани: о переписи населения в своей стране, «руссо туристо» и соотечественниках в России

Фото: Ринат Назметдинов

В Турции уже много лет не проводится поквартирная перепись населения — только в электронном виде. Более того, гражданам страны не задают вопросы о национальности, родном языке и религии. Иностранцы учитываются отдельно. Об этом в интервью корреспонденту «Реального времени» рассказал генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан в рамках спецпроекта нашей интернет-газеты, посвященного предстоящей Всероссийской переписи населения. Дипломат рассказал о российских невестах в своей стране, татарской диаспоре и проблеме беженцев. Также собеседник анонсировал юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию Турции, и предстоящие визиты в свою страну президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Башкортостана Радия Хабирова.

«В Турции не задаются вопросы о языке, религии и этническом происхождении»

— Исмет-бей, в России идет подготовка к переписи населения. Как в Турции обычно проходит такое мероприятие?

— Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года. И через четыре года после объявления республики была проведена первая перепись населения. В 1927 году в стране насчитывалось 13,65 млн человек. Вторая перепись была проведена через восемь лет — в 1935 году: тогда население страны достигло 16 млн человек (рост — 2,2 млн человек). После этого был принят закон, согласно которому перепись проводилась каждые пять лет — в года, которые заканчиваются на 5 и на 0. И такой порядок соблюдался до 1990 года. А в 1990 году закон был скорректирован — и только в «юбилейные» («нулевые») годы проводились последующие переписи. Таким образом, следующая перепись произошла в 2000 году.

Эти переписи проводились по воскресеньям, в этот день всем жителям запрещалось выходить на улицу. И тысячи ответственных лиц обходили дома, от двери к двери. Конечно, это мероприятие очень затратное, потом довольно долго подводятся итоги (3-5 лет), задействуется большое количество персонала — госслужащие, учителя — все были вынуждены заниматься переписью. Не всегда результаты получались качественными.

Сейчас уже такой порядок не используется в Турции, теперь перепись проводится по системе подсчета населения в привязке к адресу. Для этого была введена соответствующая электронная инфраструктура. То есть все зарегистрированы по определенному адресу. При переезде он меняет регистрацию. Все это отслеживается соответствующими структурами госстатистики. Сегодня население можно пересчитать довольно быстро — за несколько дней, поскольку все эти сведения внедрены в «цифру».

В начале февраля каждого года публикуются сведения относительно предыдущего года. И все заинтересованные организации могут спокойно воспользоваться этими сведениями.

— Какие вопросы фиксируются этой переписью по каждому гражданину?

— Возраст, экономическое и социальное положение (работает, учится). Таким образом, вырисовывается общая социально-экономическая и демографическая картина Турции.

Сегодня население можно пересчитать довольно быстро — за несколько дней, поскольку все эти сведения внедрены в «цифру»

А кто проводит эту перепись — некий аналог Росстата?

— Да, у нас тоже есть Управление статистики Турции (TÜİK). В его отчетах отражаются экономические показатели, уровень безработицы, собираются сведения по занятому населению, фиксируется инфляция. Учреждение собирает все статистические данные, которые можно только представить. И определение численности населения — лишь одна часть работы Тюркстата.

— А определяет ли он владение людей языками, религиозную принадлежность?

— В Турции при переписи не задаются вопросы о языке, религии и этническом происхождении. Последний раз вопросы, касающиеся этнического происхождения, задавались в 1960 году. С тех пор их уже не спрашивают. Основная причина: Турция — это унитарное государство, не федерация.

И статья 10 Конституции Турции гласит: все равны перед законом, независимо от языка, этнического происхождения, расы, цвета кожи, пола, политических и философских взглядов, религии, мазхаба (религиозно-правовой школы ислама. — прим. ред.) и др. Никто ни перед кем не имеет преимущества, все равны перед законом. Это одна из основополагающих статей Конституции. И при переписи никто не спрашивает о религии, национальности и родном языке.

Как я уже сказал, 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика. В тот год было подписано Лозаннское соглашение (24 июля 1923 года) — один из знаковых документов после окончания Первой мировой войны и нашей освободительной войны. Этот документ подписали представители Великого Национального Собрания Турции (на тот момент республика еще не была объявлена). Также свои подписи поставили представители других крупнейших мировых стран под документом, в котором были определены границы Турции. В этом соглашении определены три группы национальных меньшинств в стране: греки (румы), армяне и евреи. До уровня лицея (т.е. до старших классов) Турция обеспечивает их права на образование: у них существуют свои школы.

В Турции при переписи не задаются вопросы о языке, религии и этническом происхождении. Последний раз вопросы, касающиеся этнического происхождения, задавались в 1960 году. С тех пор их уже не спрашивают. Основная причина: Турция — это унитарное государство, не федерация

«Нет необходимости выводить курдов в отдельную категорию»

— Получается, курды никак не упоминаются?

— Курды не являются меньшинством. Они свободны говорить на своем языке. В составе вещательного медиахолдинга TRT существует отдельный телеканал на курдском языке. И для нас не имеет значения кто по национальности наш гражданин — курд или турок. Как и нет различий между родившимися на востоке или на западе. В упомянутой 10-й статье Конституции как раз и говорится, что ни у какого народа нет может быть преимущества или ущемления.

— У нас в законах (в том числе и в Конституции РФ) тоже говорится о равенстве перед законом всех граждан, независимо от национальности, вероисповедания, расы, пола, социального статуса. Однако это не мешает узнавать те же национальные и языковые особенности.

— Между Турцией и Россией существуют определенные различия. Уже в самом названии у вас заложена политическая структура — Российская Федерация. А мы не позиционируем себя как государство, состоящее из субъектов федерации. У нас республика унитарная. Примерно так же обстоят дела в Бельгии, где проживают фламандцы и валлоны.

С другой стороны, в Турции ни у кого нет препятствий для общения на родном языке, исповедания религии. Наши соотечественники курдского происхождения — тоже мусульмане, и нет необходимости выводить их в отдельную категорию. И курды не проживают компактно — они расселены по всей стране.

— Получается, турецкие власти никак не учитывают в своих исследованиях тех же курдов или нацменов?

— Нет.

— Новинкой предстоящей переписи в России будет возможность принять участие онлайн — через «Госуслуги». Можно ли считать турецкий MERNİS аналогичным сервисом?

— В Турции существует система E-devlet — примерно как «Госуслуги» в России. Этот сервис предоставляет широкий спектр государственных услуг. И государственные структуры могут пользоваться отдельными сведениями, взятыми из этой системы. И MERNİS — это лишь услуга по регистрации адреса. А E-devlet — система, позволяющая гражданам получать услуги удаленно, не обращаясь лично в какие-то ведомства.

У каждого турецкого гражданина имеется 11-значный индивидуальный идентификационный номер. И каждый человек придумывает себе пароль, а потом может записаться к врачу на прививку, совершить покупку, отменить телефонные номера, заплатить налоги (там все это видно). Перед тобой открываются все сведения из разных структур — министерств, муниципальных органов.

Президент все время повторяет: «В каждой семье должно быть не меньше трех детей». Три ребенка в семье позволяют сохранять воспроизводство населения. А для роста нужно рожать еще больше детей

«Мы видим, с чем сталкиваются беженцы…»

— В прессе пишут, что одним из демографических вопросов Турции является старение населения, снижение рождаемости. Какие еще проблемы выявила последняя перепись в стране?

— Действительно, сказанное вами имеет место. В феврале 2020 года были оглашены сведения за 2019 год. Население Турции составило 83,154 млн человек. Годовой прирост — более 1 млн человек. В то же время мы видим, что население стареет, сокращается рождаемость.

Однако в сравнении со странами Европы у нас население относительно молодое. В группе 0-14 лет — 23% населения. 15-64 лет (возраст работоспособности) — 67%. Также наблюдается другой демографический процесс — изменение уровня урбанизации. Доля сельского населения уменьшается, а городского стремительно увеличивается (76-77% населения проживают в городах).

— Как учитываются показатели эмиграции, беженцев?

— Беженцы не являются гражданами, потому их учет ведется отдельно. Сейчас более 5 млн иностранцев нашли себе временное убежище в нашей стране. Значительную часть (3,6 млн человек) составляют выходцы Сирии. Также находятся сотни тысяч беженцев из Ирака, Сомали, Афганистана. Среди этих временно проживающих в Турции насчитываются представители 192 национальностей.

Кроме того, в Турции обучаются порядка 150 тыс. иностранных студентов, проживают около 100 тыс. российских граждан. Россияне прибывают в Турцию по трем причинам. Первая — работа: российские специалисты трудятся на турецких предприятиях, в т.ч. заняты в таких проектах, как АЭС «Аккую». Вторая — семья: в Турции много смешанных браков. Изначально многие неженатые или незамужние приезжают сюда на работу, но потом встречают здесь вторую половинку и создают семью. Особенно много у нас российских невест. И третья — просто проживание в комфортных условиях. Погода у нас хорошая, продукты питания дешевые, цены на недвижимость доступные.

За половину стоимости квартиры в Казани можно купить в Турции более качественное жилье и обосноваться где-нибудь в Анталии. Пока вы тут мерзнете при -38 градусах, ваш соотечественник живет припеваючи при +20 градусах. Пока вы здесь покупаете килограмм помидоров за 350 рублей, он берет их за 50 рублей (я не говорю про туристические районы). Мы только рады таким приезжающим россиянам: пусть и дальше приезжают и живут у нас.

Беженцы не являются гражданами, потому их учет ведется отдельно. Сейчас более 5 млн иностранцев нашли себе временное убежище в нашей стране. Значительную часть (3,6 млн человек) составляют выходцы Сирии

— Вы сказали, что население Турции достигло 83 млн человек. Какие факторы способствовали такому росту в шесть раз с 1927 года?

— Высокая рождаемость. В последние 18 лет действующей партией власти (Партия справедливости и развития) и президентом Реджепом-Тайипом Эрдоганом было предпринято много мер поддержки рождаемости. Президент все время повторяет: «В каждой семье должно быть не меньше трех детей». Три ребенка в семье позволяют сохранять воспроизводство населения. А для роста нужно рожать еще больше детей.

Экономическое будущее страны связано с долей работоспособного населения. И чтобы обеспечить качественную жизнь пожилых граждан, нужно, чтобы было больше работоспособного населения, обеспечивающего их старость. В органы соцзащиты, в пенсионные фонды должны своевременно поступать средства для достойной пенсии, качественной медицины престарелым. Кто будет развивать государство, если все состарятся? Молодежь — всегда плюс для страны, она дает динамизм и развивает общество.

Кроме того, молодое население помогает привлекать дополнительные инвестиции в страну. Именно молодое перспективное население дает стимул компаниям из развитых стран вкладываться в различные проекты. И если инвестор не увидит работоспособных граждан, кто бы смог трудиться на его предприятиях в стране, ему не будет смысла туда вкладывать свои средства. И это население должно быть образованное.

— Как я понимаю, немалым фактором для роста населения является и эмиграция. Что привлекает молодые кадры в Турцию?

— Что касается миграции, эти 5 млн беженцев не имеют статус граждан Турции, поскольку они приехали сюда временно. Они укрылись здесь от гражданской войны, от притеснений в своей стране, от экономических сложностей. И бо́льшая часть сирийцев приезжают в Турцию лишь с целью дальнейшей миграции. Наша страна в силу своего географического расположения на протяжении всей истории является транзитной зоной. Даже стаи перелетных птиц, перелетающие из холодных краев в теплые и обратно, останавливаются на короткое время в природных зонах Турции. Так же и беженцы проникают в Турцию, легально или нелегально. У каждого индивидуальная ситуация. Но важно понимать, что каждый беженец — человек.

Мы видим, с чем они сталкиваются, когда они через нашу страну пытаются попасть в страны Европы — в первую очередь в Грецию. Часть из них встретила просто нечеловеческое отношение к себе. Были случаи, когда греческие военные протыкали их надувные лодки, люди тонули. Пару лет назад пресса описывала сюжет, как корреспондент одной стран Европейского Союза (Венгрия) избил беженца — отца с маленьким ребенком на руках.

— Вероятно, часть мигрантов намерена остаться в Турции, стать гражданами и интегрироваться в общество.

— Конечно. Есть люди, которые показывают, что готовы работать. Кто-то открыл свой бизнес и сам стал работодателем. Если они не нарушают порядок в стране, тогда к ним никаких вопросов нет.

Значительная часть эмигрантов начали работать, поскольку им тоже нужно как-то кормить себя и свои семьи. Кто-то приехал со своим капиталом — у некоторых на родине был свой бизнес: кафе, рестораны. И здесь они продолжили заниматься тем же делом.

Наша страна в силу своего географического расположения на протяжении всей истории является транзитной зоной. Даже стаи перелетных птиц, перелетающие из холодных краев в теплые и обратно, останавливаются на короткое время в природных зонах Турции. Так же и беженцы проникают в Турцию, легально или нелегально

«Надеюсь, в этом году состоится визит Рустама Минниханова в Турцию. Также ждем Радия Хабирова»

— Вы сказали, что в Турции находятся порядка 100 тыс. граждан РФ. Есть ли какая-нибудь статистика, сколько из них русских, татар, башкир?

— Не отслеживаем такие данные. В Турции со времен Османской империи проживают множество различных этнических групп. Есть регионы, где концентрированно проживают представители определенной национальности, например, те же татары. Мы знаем, что много татар проживают в Анкаре, Эскишехире. Но какой процент от общего населения, какова их численность я не смогу сказать.

Они сохраняют свой язык, культуру, традиции, отмечают национальные праздники, общаются между собой по-татарски. Большинство из них имеют турецкое гражданство.

— Сколько турок, турецких граждан проживают в Татарстане и регионах, входящих в ваш консульский округ?

— По нашим оценкам, около 3,5 тыс. граждан Турции живут и работают по всему консульскому округу. Возможно, и больше. Но не все из них своевременно обновляют свои адресные данные. Некоторые не сообщают о своем прибытии сюда. А есть и те, кто уже уехали, но не уведомили об этом и не выписались. Цифра постоянно меняется. Например, здесь работают такие крупные турецкие компании как «Гемонт», крупный проект реализует «Энка», в Башкирии в сфере строительства работает фирма «Лимак». На такие проекты приезжают тысячи турецких рабочих. Объект построили, сдали — и многие турки уехали обратно. Бывает нереально отследить точную цифру. Мы не полицейское государство, не преследуем цели выслеживать каждого. Когда к нам приходят оформляться, его данные фиксируются, если не обращался к нам — данных может и не быть.

— Исмет-бей, проводится ли какая-нибудь информационная работа среди ваших соотечественников, проживающих здесь, по предстоящей переписи населения в России?

— Ничего такого нет. Что им предписано внутренними порядками государства, то они и будут делать. Во всяком случае, наши точно не испугаются открыть дверь переписчикам. Наоборот, если постучатся к соседу, а к нему нет, наш будет только возмущаться, почему его забыли.

— Как я понял из ваших слов, в 2023 году будет отмечаться 100-летие Турецкой Республики. Готовятся ли какие-нибудь юбилейные мероприятия в Татарстане?

— Работа в этом направлении в Турции ведется. Все госструктуры начали готовиться. В ближайшее время начнут поступать поручения по этому поводу. Но, как вы знаете, в прошлом году из-за пандемии коронавируса многие запланированные вещи мы не смогли реализовать. И все отложенное мы стараемся восполнить в этом году. У части мероприятий уже определились даты, часть в работе. Не все зависит не только от нас, но и от местных органов власти.

К тому же продолжается пандемия, я не до конца осознаю, на какой она сейчас стадии. Понимаю, что она еще не закончилась. В России антиковидные меры не столь строгие, как в Турции. Исходя из официальной статистики, количество заражений COVID-19 в Татарстане меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. В любом случае, для нас вопрос здоровья в приоритете.

Надеемся, в этом году состоится визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Турцию. Также ждем в Турции председателя парламента РТ Фарида Мухаметшина, главу Башкортостана Радия Хабирова (его визит в прошлом году сорвался из-за пандемии)

Что касается юбилея, хотелось бы не ограничиваться культурными мероприятиями, но и желаем усилить торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в сфере здравоохранения. И мы уже попросили организовать встречи с республиканским минздравом, минпромторгом, в ближайшее время они уже состоятся. Также начали работу по организации встреч с руководством местных крупных предприятий, чтоб пригласить их инвестировать в Турцию. Да, пандемия — это зло, но жизнь продолжается.

Как мы знаем, лидеры двух государств — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — запланировали нарастить внешнеторговый оборот до 100 млрд долларов США. Мы пока очень далеки от этой цели. Но потенциал высокий. И если мы будем усердно вместе работать, мы сможем достичь этих показателей.

Хотелось бы, чтоб вырос и оборот между Турцией и Татарстаном. Надеемся, в этом году состоится визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Турцию. Также ждем в Турции председателя парламента РТ Фарида Мухаметшина, главу Башкортостана Радия Хабирова (его визит в прошлом году сорвался из-за пандемии).

Для нас Башкирия — тоже очень важный регион. С этой республикой хотим развивать торговлю, взаимно инвестировать друг в друга. И часть мероприятий, которые мы проводим в Казани, хотелось бы провести в Уфе и других городах консульского округа. Но этот маленький противный, невидимый глазу вирус, нарушил все наши планы. Очень надеемся, что в этом году и в дальнейшем мы реализуем все запланированное. Желаю всем здоровья!