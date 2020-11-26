Исмет Эрикан
Общая информация
Родился в городе Эдирне (Турция). Окончил Университет Гази в Анкаре.
С 1979 по 1985 гг. — административный сотрудник Министерства иностранных дел Турецкой Республики в Анкаре.
С 1985 по 1989 гг. — работа в посольстве Турции в София (Болгария).
С 2011 по 2017 гг. — руководитель торгового офиса Турецкой Республики в Тайбэе (Тайвань).
С 2019 г. — генеральный консул Республики Турция в Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Горького, д. 23/27, а/я 141
- Телефон: (843) 299-53-10
- Email: consulate.kazan@mfa.gov.tr
- Сайт: http://kazan.bk.mfa.gov.tr/Mission
Дата последнего обновления: 26.11.2020