Исмет Эрикан

Общая информация

Родился в городе Эдирне (Турция). Окончил Университет Гази в Анкаре.

С 1979 по 1985 гг. — административный сотрудник Министерства иностранных дел Турецкой Республики в Анкаре.

С 1985 по 1989 гг. — работа в посольстве Турции в София (Болгария).

С 2011 по 2017 гг. — руководитель торгового офиса Турецкой Республики в Тайбэе (Тайвань).

С 2019 г. — генеральный консул Республики Турция в Казани.

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