Исмет Эрикан: «В один прекрасный день мы увидим в Турции и «Башнефть»...

Что турецкий генконсул искал в Башкирии?

Фото: Максим Платонов

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан вернулся из Уфы. Вместе с ним официальный визит в столицу Башкортостана совершил чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар. Программа трехдневной поездки зарубежных дипломатов была довольно насыщенной. В интервью корреспонденту «Реального времени» Исмет Эрикан раскрыл подробности своего вояжа, рассказал о масштабных турецких проектах в регионе, дипломатических новшествах в двусторонних отношениях и исламском братстве турок и башкир. Кроме того, наш собеседник высказал свои пожелания к деловым кругам Башкирии и республиканским властям.

Тоннель, карго-терминал, роддом, отель…

— Исмет-бей, как понимаю, вы первый раз посетили Уфу. Какие у вас первые впечатления от Башкортостана?

— Да, я вернулся с вашей родины. Известно, что Башкортостан тоже относится к нашему консульскому округу. Все другие регионы я уже посетил в рамках ознакомительных визитов. После своего назначения генконсулом я сразу обратился с просьбой согласовать встречу с господином Хабировым. Однако осенью у него был очень плотный график (после его избрания главой Башкирии), поэтому встречу назначили на январь. Кроме того, наш чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар тоже хотел побывать в Башкортостане, мы согласовали наши графики и поехали вместе. Сначала в аэропорт Уфы прилетел я, а через полчаса — наш посол. И всю программу мы провели вместе. Первое впечатление о Башкортостане: несмотря на холодную погоду, люди там открытые, искренние и гостеприимные. Еще когда самолет шел на посадку я обратил внимание, насколько прекрасная природа в республике. Когда потеплеет, я снова туда поеду. Желаю увидеть зеленые горы, леса, села этого региона. Все города ведь так или иначе похожи друг на друга, а мне хочется увидеть жизнь за пределами крупных городов. Теплое гостеприимство меня ничуть не удивило — чего-то иного я и не ожидал. Как мы чувствуем близость к башкирам, так и башкиры, должно быть, чувствуют себя близкими к нам.

— Получается, еще не довелось посетить другие города и села республики?

— Нет, программа пребывания в Уфе была очень насыщенной, просто не было возможности выдохнуть. Вечером первого дня мы прилетели, в семь часов вечера у нас уже была первая встреча, потом еще целый день проходили встречи, и это продолжалось до обеда третьего дня. Все охватить за один визит, конечно, нереально, лучше такое удовольствие растянуть.

— Какой сейчас товарооборот между Башкортостаном и Турцией? Удалось ли выйти на докризисный уровень?

— Докризисных показателей (400—450 млн долларов) мы пока не достигли. Прошлый год закрыли на отметке в 250 млн долларов, но наблюдается тенденция к увеличению. Мы идем к этой цели (достичь докризисного уровня, — прим. ред.). Сотрудничество Турции с Республикой Башкортостан занимает особое место в наших отношениях с Российской Федерацией. Вы знаете, что президенты двух стран Эрдоган и Путин приняли решение увеличить внешнеторговый оборот до 100 млрд долларов — и мы вместе движемся к этой цели. Видим, что есть большой потенциал, чтобы увеличить этот показатель, и я уверен, это возможно. Кроме этого, есть еще один момент: турецкие деловые круги живо заинтересовались этим регионом. Здесь большое значение имеет личность главы региона Радия Хабирова. Турецкие бизнесмены готовы активно прийти в регион, подписать важные инвестиционные соглашения на различные проекты. Будучи в Уфе, мы встречались не только с Хабировым. Мы посетили Корпорацию развития Башкортостана, Торгово-промышленную палату РБ, встретились с представителями турецкого бизнеса.

Фото glavarb.ru

Турецкие бизнесмены готовы активно прийти в регион, подписать важные инвестиционные соглашения на различные проекты. Будучи в Уфе, мы встречались не только с Хабировым. Мы посетили Корпорацию развития Башкортостана, Торгово-промышленную палату РБ, встретились с представителями турецкого бизнеса

Башкортостан сейчас готовится к открытию своего представительства в Турции. Надеюсь, скоро состоится открытие и это придаст динамику нашим отношениям. Кроме того, мы хотим назначить почетного консула в Уфе, работа в этом направлении ведется — это тоже станет дополнительным импульсом нашим отношениям. Что касается существующих в Башкортостане турецких проектов, вы, наверное, и так уже в курсе.

— Вы имеете в виду работающие заводы «Русджам», «Эфес», рестораны «Эврен»?..

— Не только, есть и новые. Компания «Лимак» (Limak), которая будет строить восточный выезд-тоннель из Уфы. В столице Башкортостана турки также будут реконструировать родильный дом №3 и расширять это учреждение, чтоб было больше койко-мест. Эти договоренности уже достигнуты. Турецкая компания «Козува» (Kozuva) построит около уфимского аэропорта транспортно-грузовой терминал по распределению воздушных посылок — своего рода логистический центр. Турки сами его построят, они же будут осуществлять менеджмент. Этот проект также станет вкладом в развитие экономики региона. У этой же компании есть планы по строительству пятизвездочного отеля (недалеко от железнодорожного вокзала).

— То есть турецкие застройщики вновь возвращаются на строительный рынок Башкирии?

— Вы правильно говорите. Limak уже подписал контракт. Хабиров сказал, что проплачен аванс и в ближайшее время начнутся работы по прокладке тоннеля. Они открывают офис в Уфе. Один раз обосновавшись, вряд ли захотят покидать насиженное место: завершат одно дело, будут искать новое. Да, этот проект непростой и очень важный, его стоимость — более 650 млн долларов. Не так много строительных компаний, готовых взяться за такую работу. Limak — один из крупнейших застройщиков, осуществляющих во всем мире очень важные проекты.

SMK будет реконструировать роддом, о котором я уже говорил. Сейчас он рассчитан на 90 койко-мест. Изначально планировалась лишь реконструкция, но Хабиров потребовал увеличения до 200 койко-мест. Поэтому будет строиться новая часть медицинского комплекса. Проект уже подписан, и скоро начнутся работы. В конце этого месяца приезжает Kozuva, которая будет строить терминал. Они продолжают свои переговоры. Надеюсь, они тоже скоро подпишут контракт и приступят к работе.

Фото glavarb.ru

Компания «Лимак» будет строить восточный выезд-тоннель из Уфы

Полпредство РБ в Стамбуле, почетный консул в Уфе, ответная миссия Хабирова

— Известно, что Радий Хабиров учился в Турции. На каком языке вы общались с главой Башкирии?

— Хабиров говорил и по-русски, и по-турецки, ведь в кабинете были и те, кто турецким не владеет, хотя господин Хабиров иногда переходил на турецкий. Должен отметить, что турецким он владеет хорошо, чему мы только рады: можем общаться напрямую, вообще без переводчика.

— Вы сказали про представительство Башкортостана в Стамбуле. Чья это была инициатива — турецкой стороны или башкирской?

— Такое представительство существовало раньше. Но со временем, как понимаю, из-за финансовых сложностей его деятельность была приостановлена, а теперь хотят возобновить. Представительство Башкортостана в Стамбуле поможет развивать наши торгово-экономические и культурные взаимоотношения. Подобное представительство есть и у Татарстана.

— Известны ли сроки открытия, кто будет возглавлять ведомство?

— Как нам объяснили, сейчас рассматриваются разные кандидатуры, уже готов шорт-лист. Решение они будут принимать сами, мы не вмешиваемся. Сейчас у них продолжается эта работа по дипломатическим каналам. Озвучивать фамилии не готов, они сами их объявят. Что касается сроков, по моим личным ощущениям, они не будут затягивать процесс. Как я уже сказал, мы с господином послом были вместе во время визита. Во время встречи с Хабировым мы пригласили его к нам в Турцию. Надеюсь, в первой половине года этот визит осуществится, во время этой поездки, возможно, и состоится открытие представительства.

— Почему представительство именно в Стамбуле, а не в Анкаре?

— Это же торгово-финансовый центр страны. Там крутятся деньги, работают бизнесмены. Уфу и Стамбул связывают прямые рейсы. Это очень логично, что выбран Стамбул.

— Вы еще обсудили обмен бизнес-миссиями между Башкортостаном и Турцией…

— Да, в конце этого месяца бизнес-делегация из 20—25 человек приезжает в Уфу. В свою очередь, господин Хабиров сообщил, что во время его визита в Турцию с ним будет большая бизнес-делегация, также его будут сопровождать деятели культуры.

В Уфе я побеседовал с президентом ТПП РБ Тимуром Хакимовым. Он сказал, что плотно работает с ТПП Турции, делегации часто приезжают. Думаю, число таких дипмиссий увеличится. Потенциал для этого имеется. Были причины, из-за которых все тормозилось, не буду на них останавливаться. Но какая бы ни была причина, не вижу смысла теперь оглядываться назад и переживать. Нужно смотреть в будущее. Чем быстрее будем делать шаги, тем быстрее наверстаем упущенное.

— Вы также говорили о назначении почетного консула. Что это такое?

— Да, мы планируем назначить в Уфе почетного консула. Задача почетного консула — представлять свою страну в торговых, экономических и культурных взаимоотношениях с регионом, в котором он работает, помогать своим согражданам, помогать представителям бизнеса. Мы сами желаем, чтоб у нас в Уфе был почетный консул, потому что наш консульский округ довольно большой, везде мы поспеть не сможем. А такой человек нам бы значительно облегчил задачу. Это уже инициатива наша. С башкирской стороны каких-либо возражений нет. Есть кое-какие кандидатуры, и мы хотим максимально быстро завершить этот процесс. Эти вопросы решаются по дипломатическим каналам, иногда процесс согласования затягивается, но мы настроены на скорейшее решение.

— Есть какие-то аналогичные примеры в других регионах?

— Да, у нас есть почетный консул в Екатеринбурге. Хотели бы, чтобы был и в Уфе.

— И кому он будет подчиняться? Напрямую посольству в Москве?

— Нет, он будет относиться к нам, поскольку Башкортостан входит в наш консульский округ.

Фото glavarb.ru

Должен отметить, что турецким Хабиров владеет хорошо, чему мы только рады: можем общаться напрямую, вообще без переводчика

«Башнефть» в Турции, шиханы, экология

— Во время нашего прошлого интервью вы удивлялись, почему такие татарстанские компании, как «Татнефть», КАМАЗ, КВЗ не инвестируют в Турцию? Поднимали ли вы такой вопрос перед башкирскими властями? Там ведь тоже есть крупные игроки — «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават», УМПО.

— Согласен, тот же вопрос актуален и для них. Как они хотят, чтобы наши компании инвестировали в регион, так и мы желаем, чтобы башкирские компании пришли в Турцию. «Башнефть» — крупная международная компания. У Турции есть потребность в нефтехимических объектах. Нефтехимия занимает большую долю в нашем импорте. Я очень надеюсь, что в один прекрасный день мы увидим в Турции и «Башнефть». Я за 3 минуты могу перечислить им 10—20 причин, чтоб они пришли к нам. Если я когда-нибудь пересекусь с главой «Башнефти», я попрошу его назвать хотя бы три причины, чтобы не инвестировать в Турцию. И если он это сделает, тогда он сможет меня переубедить. Понимаю, что это крупная компания, на принятие решения требуется больше времени. Однако посмотрите на пример азербайджанской корпорации SOCAR, которая пришла в Турцию с большими инвестициями: в итоге они довольны, и мы рады. Все должно быть взаимовыгодно.

Мы же находимся не так далеко друг от друга. Географическое положение уже имеет не столь важное значение, как раньше. Американские компании спокойно идут в Китай, Китай идет в Бразилию, Турция идет сюда. Все перемешалось, каждый ищет свою выгоду. Я каждый раз повторяю: инвестиции — это не одностороннее движение, все должно происходить взаимно. Давным-давно в Башкирию пришли крупные компании «Шишеджам» (iecam), «Эфес» (Efes), внесли свой вклад в местную экономику, дали рабочие места. Я не могу настаивать и говорить: раз мы это сделали, давайте и вы делайте. Но, рассматривая варианты инвестиций в другие страны, им стоит в первую очередь рассматривать Турцию. Инвестиции должны быть взаимными. Надеюсь, это прочитают и в руководстве «Башнефти». Это актуально и для других компаний, в том числе для «Газпром нефтехим Салавата», «Уфимского моторостроительного производственного объединения».

— Вероятно, вы слышали о конфликте защитников шиханов Торатау и Куштау с «Башкирской содовой компанией». Обсуждался ли этот вопрос?

— Нет, эта тема не обсуждалась. В Турции тоже происходит такое, вопросы защиты окружающей среды населением ставятся довольно остро. Я сам придерживаюсь такой точки зрения, что экологическая ответственность очень важна. У нас один мир, общий для всех, другого у нас нет. И мы должны сохранять то, что у нас имеется. Да, чем-то мы пользуемся. Конечно, мы должны трепетно относиться к вопросам чистоты воздуха, воды, почвы. Сейчас уже есть возможности заниматься производством, не причиняя или, по крайней мере, сокращая вред, наносимый природе. Может быть, это пока будет стоить дороже, но это возможно. Не все упирается в деньги.

— У вас есть свои компании, которые занимаются производством кальцинированной соды — Eti Soda, iecam. Они бы могли поделиться с БСК своими технологиями?

— Да. Но я не компетентен это комментировать...

— Дело в том, что именно эти две турецкие компании называют интересантами конфликта вокруг башкирских гор. Такое мнение высказывали лоббисты БСК, министр Денис Мантуров.

— Если бы я был в теме, то искренне бы поделился своим видением ситуации. Однако не владею в полной мере темой и не готов подробно ответить на ваш вопрос.

Фото Максима Платонова

Конечно, мы должны трепетно относиться к вопросам чистоты воздуха, воды, почвы. Сейчас уже есть возможности заниматься производством, не причиняя или, по крайней мере, сокращая вред, наносимый природе. Может быть, это пока будет стоить дороже, но это возможно. Не все упирается в деньги

Кожа, халяль и медовое будущее

— Вы уже сказали, что встречались с главами ТПП РБ (с Тимуром Хакимовым) и Корпорации развития Башкортостана (с Раилем Сарбаевым). В какие сферы готовы идти турецкие бизнесмены в Башкирии и башкирские бизнесмены в Турции?

— Господин Сарбаев больше говорил о кожевенной промышленности. Он сообщил, что в Башкортостане много крупного и мелкого рогатого скота. В свое время с ними начинала работать одна компания, обрабатывающая кожу и изготавливающая кожаные изделия. Но после ситуации с самолетом все приостановилось. Он сказал, что хотел бы возобновить проект. Будем рассматривать. Насколько понял, в Башкортостане реализуется много крупных проектов. Хотелось бы, чтоб турецкие компании получили свое место в этих проектах — строительство дорог, больниц, аэропорта и т. п. Планируем собрать подрядчиков, обсудить с ними возможности. На встрече обсуждались и возможности сотрудничества в сфере производства халяль-продукции: есть потенциал в этом сегменте.

Есть еще одна интересная сфера, где могли бы предпринять определенные шаги, — продвижение башкирского меда в мире. В Стамбуле 3 года назад прошел конгресс «Апимондия». Туда ездили башкирские коллеги. И в 2021 году такой форум пройдет в Уфе. Башкирские представители нас поблагодарили, потому что в решении провести конференцию в Башкирии была вложена и наша лепта. Очень важна сертификация продукции для продвижения на мировом рынке, требуются частные лаборатории. Пока в Башкирии таких лабораторий нет. Мы могли бы помочь их создать и обучить сотрудников. Все видят, что башкирский мед хорош, но он не может продвинуться на мировом рынке. А у нас в этом отношении большой опыт, поскольку Турция — один из крупнейших мировых экспортеров меда, поэтому мы могли бы вместе работать в этом направлении. Башкирия располагает условиями для пчеловодства. Нужно просто информировать мировое сообщество об этом. Кстати, сам я вернулся из Уфы с большим количеством меда. Посол тоже себе купил. Мы даже взяли телефон продавца. Башкирский мед действительно отличается от других видов меда, которые я пробовал ранее. Неслучайно он входит в рацион космонавтов на МКС.

— Значит, башкирский мед вы попробовали. Угостили ли вас там кумысом и кониной?

— Не попробовал. Что касается башкирского меда, услышал такое выражение: «Кто попробовал башкирский мед, другой уже не будет есть». Пока я здесь, проблем не будет для его приобретения. А вот когда уеду, не знаю, что буду делать. Надеюсь, к тому времени работа в этом направлении будет активно развиваться и в Турции можно будет купить башкирский мед. Мне говорили, что в супермаркетах в Москве и других городах можно встретить башкирский мед в баночках, но всегда возникает вопрос по этому поводу: порой так часто можно встретить мед с маркировкой «башкирский», но при этом нужно понимать, что столько меда в регионе не производят.

Исламское братство, культурный обмен

— Также вы встретились с председателем ЦДУМ России, верховным муфтием Талгатом Таджуддином и муфтием Башкортостана Айнуром Биргалиным. Получается, будет какое-то взаимодействие по исламской линии?

— Во всех регионах, которые я посещаю, встречаюсь с муфтиями. У нас с башкирами имеется духовное братство. В Уфе есть свой исламский университет. Строится медресе (около Первой соборной мечети) — 90—95 процентов работы уже завершено, 19 июня планируется открытие. Они (Центральное духовное управление мусульман России, — прим. ред.) сотрудничают с турецкой стороной.

Фото vk.com/konsulatekazan

Отрадно, что мусульманская община (джамаат) в регионе довольно активна. И наши граждане активно посещают местные мечети

Также мы встречались с Айнуром хазратом Биргалиным. Он сейчас занят строительством мечети «Ар-Рахим». Я видел ее снаружи: строение действительно впечатляющее (рассчитано на 6 тысяч человек), выбрано хорошее место. Строительство завершено на 30 процентов. Со слов руководства ДУМ РБ, планируют завершить строительство до 2024 года. Конечно, они взаимодействуют с Советом по делам религий Турции (Diyanet). По возможности мы готовы поддерживать их — направлять религиозных деятелей, обучать их специалистов, подключаться к разным проектам в Рамазан. Отрадно, что мусульманская община (джамаат) в регионе довольно активна. И наши граждане активно посещают местные мечети.

— Направит ли Diyanet в этом году на Рамазан Коран-хафизов, как это было в прежние годы?

— Они и в прошлом году приезжали. Если будет необходимость, то приедут и в этом. Управления сами между собой общаются, договариваются. Мы особо не вмешиваемся.

— Они контактируют напрямую, минуя посольство и генконсульство?

— Да, они общаются напрямую, без нашего посредничества. Мы просто по своим каналам узнаем, что приезжают гости, в месяц Рамазан направляются специалисты.

— Вы увидели строящуюся мечеть «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Готовы ли турецкие специалисты принять участие в отделке, украшении мечети? Не поднимался ли этот вопрос с муфтием?

— Да, мечеть грандиозная. Отдельно эта тема не обсуждалась. У Турции большой опыт в этих делах. Если появится запрос касательно декора, материалов, мы рассмотрим. Наверное, и башкирские компании захотят поучаствовать в отделочных работах.

— Во время встречи с татарстанскими журналистами вы сказали об обмене опытом СМИ и стажировках журналистов в Турции. Возможен ли такой же обмен между башкирской прессой и турецкой?

— Почему нет? Мы очень большое значение придаем сотрудничеству с журналистами. Без прессы нынче никак.

— Исмет бей, что бы вы еще хотели добавить о вашем визите в Башкортостан?

— Хочу добавить, что Башкортостан — это прекрасное место. Обязательно туда снова поеду. Я увидел очень красивые фотографии. Много прекрасных санаториев, мест отдыха. Хотелось бы побывать на церемониях открытия объектов, на мероприятиях. Будем развивать наши культурные взаимоотношения. Мероприятия, которые мы проводим в Москве, здесь в Казани и в других городах, мы хотели бы привезти и в Уфу. В мае прошлого года в Уфе прошли Дни турецкого кино. Мне сообщили, что к турецким фильмам местная публика проявила большой интерес и попросили еще приезжать. Мы хотим сделать Дни турецкого кино традиционными. Хотелось бы видеть башкирские культурные мероприятия у себя в Турции. Как вы знаете, 2019 год был перекрестным Годом культуры и туризма в Турции и в России. Господин посол сказал мне, что во время церемонии закрытия Года культуры и туризма один из выступавших на сцене коллективов был башкирский и вызвал большой интерес. Радий Хабиров пообещал мне, что когда поедет в Турцию, обязательно такие коллективы возьмет с собой.

Отмечу также, что наши граждане всем в Уфе довольны. Успешно работает много турецких ресторанов, кафе. С местным населением наша диаспора живет в мире и согласии. Мне, как генконсулу, это очень приятно.