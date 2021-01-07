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В Татарстане возбудили дело о смерти ребенка после катания с горки

16:35, 07.01.2021
В Татарстане возбудили дело о смерти ребенка после катания с горки
Фото: yandex.ru

Уголовное дело о смерти 3-летней девочки, разбившейся при катании с горки 31 декабря, стало уголовным. Расследование ведется по признакам преступления по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) под контролем прокуратуры Татарстана, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла в Елабужском районе 31 декабря. В национальном парке «Нижняя Кама» 3-летняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами головы ее госпитализировали сначала в центральную райбольницу Елабужского района, оттуда — в БСМП Набережных Челнов, где 3 января врачи констатировали смерть малышки.

По данным источников «Реального времени», отец погибшей является бизнесменом.

Первоначально сообщалось, что это ЧП имело место в Набережных Челнах и девочка пострадала при катании на «ватрушке».

ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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