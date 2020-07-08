«Я многое осознал»: беглого лидера ОПГ «Татаринские» приговорили к 9 годам колонии

Фото: «Реальное время»

9 лет в колонии строгого режима предстоит провести бывшему держателю общака чистопольской ОПГ «Татаринские» Ленару Багавиеву. Такой приговор ему только что огласил Верховный суд Татарстана, передает журналист «Реального времени».



Багавиев признан виновным в трех преступлениях 2003 года — похищении двух человек, незаконном обороте оружия и грабеже. Привлечь его к уголовной ответственности 17 лет назад силовикам не удалось — он скрылся. В 2004 году «татаринского» объявили в международный розыск, а в 2019-м он явился в Следком по РТ со словами, что устал бегать. Со слов адвоката обвиняемого, все эти годы его клиент скрывался на территории России.

Сегодня в последнем слове подсудимый просил прекратить за сроком давности эпизод по оружию, а по остальным — назначить наказание ниже низших пределов, учесть — на иждивении у него находится несовершеннолетняя дочка и родители.

«Я долгое время скрывался, и за это время я многое осознал. Добровольно явился к следователю, возместил ущерб потерпевшим. Всеми своими действиями, на мой взгляд, я подтверждаю, что я раскаялся», — выступил в суде Багавиев. Он попросил учесть его явку с повинной, возмещение ущерба потерпевшим и их позицию по наказанию: «От них [потерпевших] услышал в суде слова поддержки и желание назначить мне наказание ниже низшего предела. Что говорит об их прощении и понимании меня…»

На процессе Багавиев признался в трех преступлениях «Татаринских». Самым громким из них было похищение братьев Латфуллиных в ответ на незаконный захват двух товарищей противоборствующей группировкой «Пирамидовские» в ночь на 28 августа 2003 года. Братьев вывезли в лес, где одному споили бутылку водки, а второго начали избивать, требуя поделиться информацией о местонахождении пропавших членов ОПГ. Ленар Багавиев, по версии обвинения, принимал в избиении непосредственное участие, а кроме того, лично отобрал у жертвы мобильный телефон, золотую цепь и браслет, что было квалифицировано как разбой.

Суд же сегодня переквалифицировал обвинение в разбое на грабеж.

Также Багавиева обвиняли в перемещении и хранении партии оружия, закупленной «Татаринскими» после обстрела их машины в октябре 2002 года на объездной дороге Чистополя. Двое тогда были ранены, один убит. До ответной стрельбы не дошло — полиция успела изъять арсенал, в том числе два бронежилета, четыре обреза и ружье, два пистолета, револьвер, спортивную винтовку «Биатлон», патроны и самодельные гранаты.

В прениях прокурор Андрей Кропотов отказался от обвинений в вымогательстве, а по остальным эпизодам запросил для беглого группировщика 10 лет колонии строгого режима.

Раньше Багавиева силовикам сдались сам глава чистопольской ОПГ Ильдар Вильданов и Айрат Садыков, известные в родном городе как «Татарин» и «Ленин».

О деталях громкого дела и уходе «Татаринских» в террористы — в материале «Реального времени».