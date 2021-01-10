Зима в театрах Казани: Шаляпинский фестиваль и продолжение «Хуш авалым»

Дневник театрала на январь, февраль и март 2021 года

Фото: Максим Платонов

Большую часть сил театры Казани в начале года традиционно направляют на новогодние представления. Однако и репертуарные спектакли продолжаются. Премьер в начале года будет немного, но ряд знаковых театральных событий в январе и феврале «Реальное время» решило отметить.

«Паяцы» как опера-открытие

16 и 17 января к 70-летию художественного руководителя балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Владимира Яковлева будет показан балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка с хореографией Бориса Мягкова в редакции Владимира Яковлева впервые была представлена на казанской сцене в 2017 году.

Важнейшее событие года — Шаляпинский фестиваль, который в этом году пройдет с 1 по 27 февраля. Продажа билетов уже началась. В фестивальной афише — девять спектаклей и два заключительных гала-концерта. Откроют фестиваль «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, причем опера будет представлена в концертном исполнении. В программу фестиваля также вошли «Травиата», «Трубадур» и «Набукко» — три шедевра Джузеппе Верди, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (18 февраля), «Пиковая дама» Петра Чайковского и «Турандот» Джакомо Пуччини (9 февраля). 13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, по традиции прозвучит «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Ярким событием станет также национальная опера Резеды Ахияровой «Сююмбике».

Сцена из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди. Фото: Максим Палтонов

Возвращение к «Не вернусь»

Три вечера подряд, с 12 по 14 февраля, в татарском драматическом театре им. Г. Камала состоится показ второй части документального спектакля «Хуш авалым» («Я не вернусь»). Его премьерой завершился 2020 год, но уже в феврале вниманию театралов будет представлено продолжение невыдуманной истории «Хуш авалым. Хыял» («Я не вернусь. Мечты»). Автор продолжит свои философские размышления о том, что у каждой исторической эпохи своя деревня и связанный с ней пласт освещаемых проблем, свои конфликты и перипетии, герои и антигерои, вопросы и сомнения, однозначные и открытые финалы. В ролях — Эмиль Талипов, Ляйсан Файзуллина, Фаннур Мухаметзянов и другие.

Сцена из спектакля «Хуш авалым» («Я не вернусь»). Фото: kamalteatr.ru

Новые Шурале и Кибальчиш

29 января в Большом зале театра кукол «Экият» пройдет премьера «SHURALE: Новая фантазия». Совместная работа театра (автор либретто и постановщик — главный режиссер театра «Экият» Ильгиз Зайниев) и камерного оркестра La Primavera (концертное прочтение для струнного оркестра — художественный руководитель музыкального коллектива Рустем Абязов).

Первый показ оригинального спектакля с новым прочтением балета Фарида Яруллина «Шурале» состоялся на открытии «Абязов-феста» в Большом концертном зале. Теперь настало время показать его и в кукольном театре, где спектакль «пропишется» окончательно. В роли Шурале выступит Ильдус Габдрахманов, Сююмбике — Ляйсан Миннахметова.

Сцена из спектакля «SHURALE: Новая фантазия». Фото: puppet-show.ru

Ровно год назад, в январе 2020-го, в «Экият» впервые провели Первую кукольную театральную лабораторию «Экият-LAB». Создание в кратчайшие сроки сразу нескольких эскизных спектаклей мобилизует все подразделения театра. Ведь рождение спектакля — сложный творческий процесс, в котором нет мелочей. Это колоссальный тренинг, который с успехом прошли все участники театральной лаборатории. В проекте участвовали шесть молодых режиссеров и художников: Марина Хомутова, Анна Евменова, Лидия Клирикова, Наталия Сальманович, Jisoo Kim и Choi Junhyng. Все они являются студентами главного режиссера Большого театра кукол Санкт-Петербурга, факультета театра кукол РГИСИ Руслана Кудашова. Всего в лаборатории подготовили эскизы к трем спектаклям — двум русским и одному татарскому. Два эскиза — по стихотворению Владимира Маяковского «Эта книжечка моя про моря и про маяк» и по произведению Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» — вошли в перспективный план кукольного театра по выпуску новых спектаклей в 2020—2021 годах. Премьеры итогов лаборатории состоятся в феврале — следите за афишей.

Сказки для всей семьи

Первые 10 дней в Казанском театре юного зрителя будет идти премьера ушедшего года — неоновая сказка «Конек-Горбунок — от Ок до Ёк», после — репертуарные спектакли. Так, в течение месяца можно увидеть все три премьеры октября — пьесу Гильермо Фигейредо о жизни Эзопа «Лиса и виноград», хип-хоп мюзик-комикс по мотивам комедии Дениса Фонвизина «Nедоросль», классик-перформанс по Владимиру Набокову «Приглашение на кАЗнь». Также в январе — полюбившаяся многим «Зимняя сказка для взрослых» по картинам Валентина Губарева, премьера которой состоялась в позапрошлом году.

По заверениям нового главного режиссера ТЮЗа Радиона Букаева, в скором времени казанцы увидят его первую работу на сцене театра.

Сцена из спектакля «Лиса и виноград». Фото: Максим Платонов

В компании Тома Сойера

Артисты русского драматического театра имени В. Качалова вышли на сцену уже 1 января в мюзикле «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Постановка Александра Славутского взбодрит родителей и развеселит юных театралов песнями, шутками, проказами героев и танцами, а также станет прекрасным продолжением новогоднего веселья.

В течение ближайшего месяца в театре будут идти репертуарные спектакли, среди которых и премьера 2020 года — комедия по пьесе Жана Ануя «Бал воров».

Сцена из спектакля «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Фото: teatrkachalov.ru

«Белые цветы» на современный лад

И напоследок подарим вам хорошую новость, но уже мартовскую. В первом весеннем месяце Казанский Татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева представит премьеру «Как белые цветы» («Ак чәчәкләр кебек»). Она необычна уже тем, что пьесу написала ревматолог, заслуженный врач России Равия Мухина. Это автобиографическое произведение, где описывается жизнь главной героини — Асии Ильясовой. Будучи еще юной девушкой, она получила подарок от папы — книгу известного татарского писателя Габдурахмана Абсалямова «Ак чәчәкләр». Главная героиня этого романа, Гульшахида, впечатлила Асию, и девушка решила стать таким же преданным своей профессии врачом.

Спектакль в жанре музыкальной драмы повествует о нелегком пути Асии: о становлении ее как специалиста, о служении работе и людям и о том, как благодаря ее труду больные ревматизмом вставали на ноги и продолжали активно жить. Режиссер спектакля Ренат Аюпов уверен, что театр должен доносить важные истины через свои спектакли молодому поколению. «Рассказывать о важности и сложности профессии медика, особенно в сложившейся ситуации. Врачи рискуют своим здоровьем и даже жизнью ради спасения людей. К слову, в следующем году исполняется 110 лет со дня рождения автора романа и 55 лет с момента создания его знаменитого произведения», — поделился он с «Реальным временем».