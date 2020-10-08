Аюпов Ренат Мирзахасанович

Общая информация

Родился 28 марта 1964 года в д. Шали Пестречинского района ТАССР.

Образование

1988 г.— окончил актерский факультет.

1996 г. — окончил режиссерский факультет Московского высшего театрального училища им. Щукина.

Трудовая деятельность

1988-1995 гг. — актер ТГАТ им. Г.Камала.

1995-1996 гг. — главный режиссер Казанского молодежного театра.

1996-2002 гг. — главный режиссер Набережночелнинского татарского драматического театра.

С 2002 г. — главный режиссер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева.

Член СТД РТ Отделения Общероссийской общественной организации СТД РФ.

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств РТ (2007 г.).

Лауреат Российской премии «Известность» в номинации «Деятель культуры и искусства» (общефедеральная газета «Известия», 2005 г.).

Лауреат премии им. С.Уметбаева.

Награжден почетными грамотами министерства культуры РТ (2003 г.), Кировского района г. Казани (2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «За достижения в культуре» (2008 г.), благодарственным письмом кабинета министров РТ (2008 г.), памятной медалью Министерства спорта РФ «XXVII Всемирная летная универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), грамотой Президента РФ В.В. Путина к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (2014 г.), благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ Ф.Х. Мухаметшина за существенный вклад в культурное развитие РТ (2014 г.), дипломом Министерства культуры РТ в специальной номинации «За педагогический талант» (за спектакль «Эйдэ барыйк, кызлар карыйк», Р. Валиев) (2014 г.), обладатель Гран-при I Международного фестиваля национальных театров «Сказочная палитра» (г. Чебоксары) в номинации «Лучший спектакль (режиссура)» за спектакль «Алмачуар» (Ф. Галиев) (2016 г.), почетной грамотой Конгресса татар Челябинской области (г. Троицк) (2017 г.), благодарственным письмом администрации города Троицка Челябинской области за участие в проведении историко-краеведческого этапа конкурсов «Татар кызы-2017», «Татар егете-2017».

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