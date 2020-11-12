Букаев Радион Тимурович
Общая информация
Родился 11 октября 1976 года в г. Казань.
Образование
1994 г. — окончил Казанское суворовское военное училище.
2007 г. — окончил Театральный институт им. Щукина.
Трудовая деятельность
Работал в Студенческом театре Московского государственного университета им. Ломоносова монтировщиком, осветителем, заведующим постановочной частью, выходил в массовых сценах.
2003-2013 гг. — руководитель театра «Сакраментум» (г. Москва).
2013-2016 гг. — главный режиссер Елецкого драматического театра «Бенефис» Липецкой области.
2016-2018 гг. — режиссер Краснодарского академического театра драмы им. Горького.
2018-2020 гг. — работал в Краснодарском «Театре Защитника Отечества».
С 2020 г. — главный режиссер Казанского театра юного зрителя.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Островского, 10
- Телефон: (843) 292-48-82
Дата последнего обновления: 12.11.2020