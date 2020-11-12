Список персон

Букаев Радион Тимурович

Культура

Общая информация

Родился 11 октября 1976 года в г. Казань.

Образование

1994 г. — окончил Казанское суворовское военное училище.
2007 г. — окончил Театральный институт им. Щукина.

Трудовая деятельность

Работал в Студенческом театре Московского государственного университета им. Ломоносова монтировщиком, осветителем, заведующим постановочной частью, выходил в массовых сценах.
2003-2013 гг. — руководитель театра «Сакраментум» (г. Москва).
2013-2016 гг. — главный режиссер Елецкого драматического театра «Бенефис» Липецкой области.
2016-2018 гг. — режиссер Краснодарского академического театра драмы им. Горького.
2018-2020 гг. — работал в Краснодарском «Театре Защитника Отечества».

С 2020 г. — главный режиссер Казанского театра юного зрителя.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Островского, 10
  • Телефон: (843) 292-48-82

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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