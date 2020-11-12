Букаев Радион Тимурович

Общая информация

Родился 11 октября 1976 года в г. Казань.

Образование

1994 г. — окончил Казанское суворовское военное училище.

2007 г. — окончил Театральный институт им. Щукина.

Трудовая деятельность

Работал в Студенческом театре Московского государственного университета им. Ломоносова монтировщиком, осветителем, заведующим постановочной частью, выходил в массовых сценах.

2003-2013 гг. — руководитель театра «Сакраментум» (г. Москва).

2013-2016 гг. — главный режиссер Елецкого драматического театра «Бенефис» Липецкой области.

2016-2018 гг. — режиссер Краснодарского академического театра драмы им. Горького.

2018-2020 гг. — работал в Краснодарском «Театре Защитника Отечества».

С 2020 г. — главный режиссер Казанского театра юного зрителя.

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