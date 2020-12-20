Башкирская неделя: пожар в доме престарелых, новый и.о. мэра Уфы и запрет хороводов

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Башкирию на этой неделе сотрясла новость о пожаре в доме престарелых, в котором погибли 11 человек. Следователи подозревают, что ответственность лежит не только на руководстве учреждения, но и на районных чиновниках. В Уфе за месяц пришел уже третий врио мэра. Республиканская елка отменена, а хороводы оказались под запретом. Всему виной коронавирус, даже несмотря на стартовавшую вакцинацию и построенный в Стерлитамаке «ковидный» госпиталь. Мурзагулов записал новый трек, Салават и Элвин Грей помирились, а число миллиардеров в республике выросло.

Трагедия в Ишбулдино

Дом престарелых сгорел в селе Ишбулдино в Абзелиловском районе Башкирии. В этом пожаре погибли 11 постояльцев. В районе был введен режим ЧС, туда срочно выехали глава республики Радий Хабиров и начальник республиканского главка МЧС Марат Латыпов.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на вторник. Сгорел деревянный дом, построенный в 1960-х годах. Именно в нем располагался Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)».

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, дом престарелых, несмотря на наличие пожарных извещателей, не был оборудован системами пожаротушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В действиях владелицы пансионата также усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 43-летнюю руководительницу сгоревшего дома престарелых задержали и отправили под арест.



Позже Следком возбудил также дело о халатности чиновников. По версии следствия, местные власти не обеспечили должного контроля за организацией.



На этот раз кресло мэра занял нефтяник из Ишимбая Сергей Греков. Фото ufacity.info

Еще один кандидат в мэры Уфы

После смерти Ульфата Мустафина в Уфе назначили уже третьего исполняющего обязанности градоначальника. На этот раз кресло мэра занял нефтяник из Ишимбая Сергей Греков. На заседании горсовета нового и.о. представил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин.

Греков признался, что на этот пост его позвал Радий Хабиров, добавив: «Я все взвесил и согласился». Бизнес он передал в управление сыну. Новый врио мэра отметил, что надо начать готовиться к 450-летию города, следить за состоянием дорог и считаться с мнением уфимцев.

Греков не новый человек в политике: дважды он становился депутатом совета Ишимбайского района, а также избирался в Госсобрание — Курултай Башкирии.

До этого исполняющими обязанности мэра Уфы становились Рустем Газизов и Радмил Муслимов.



В Башкирии запретили хороводы

Пандемия коронавируса продолжает менять привычную жизнь россиян. Власти Башкирии не только отменили традиционную главную республиканскую елку, но и запретили хороводы. Это связано с опасностью для детей заразиться COVID-19.

Обычно на республиканской елке собирали около 800 детей. Билеты на мероприятие доставались отличникам, победителям олимпиад и спортивных соревнований. Туда же приглашали детей из многодетных или малоимущих семей и так далее. Администрация Хабирова пообещала в этом году подарки как компенсацию за отсутствие праздника.

Во втором городе республики накануне официально открыли новую инфекционную больницу. Фото glavarb.ru

Вторая «антиковидная»

Похоже в Стерлитамаке тоже появится своя остановка «Антиковидная». Во втором городе республики накануне официально открыли новую инфекционную больницу. Построена она была за 50 дней по тому же проекту, что и в Уфе. Здание также повторяет по форме фигуру цветка курая.

В церемонии принимал участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Правда, прилетать в Стерлитамак для этого он не стал и обошелся видеосвязью. Глава Минздрава подчеркнул, что опыт Башкирии будут перенимать и другие регионы.



Мурзагулов — свой в рэпе

Руководитель «Башинформа» Ростислав Мурзагулов стал председателем Общественной палаты Башкирии. Как всегда, он пообещал обсуждать на этой площадке любые вопросы. При этом он добавил, что эти вопросы должны затрагивать значительное число людей и не служить чьим-либо финансовым интересам.

Занимая этот пост, Мурзагулов не удержался от сближения с рэпом. Его заместителем в палате стала тетя знаменитого уфимского исполнителя Ивана Дремина, выступающего под псевдонимом Face.



Видимо, чтобы закрепить результат, он решил также прочнее связать свою фамилию со вторым знаменитым рэпером из Уфы — Моргенштерном. Глава республиканского информагентства выпустил пародийный клип «Я как Моргенштерн». В этой композиции он попытался ответить Юрию Дудю, который, надо сказать, ни о чем Мурзагулова не спрашивал.



«Понятно, что щас набегут хейтеры и скажут, что я придурок. Но тут есть два плюса. Первый — зато я этого не скрываю. Ну и второй — должен же быть хотя бы один придурок на каждый белый дом?» — прокомментировал Мурзагулов свое творчество в Facebook.



Судя по выложенным снимкам, Элвин Грей заехал в гости к Салавату, побеседовал с ним, поиграл в бильярд, ну и пофотографировались они вдоволь. Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Салават и Элвин Грей

Если вспоминать о башкирском шоу-бизнесе, то нельзя пропустить совместные фотографии двух главных звезд татаро-башкирской эстрады: Салавата Фатхутдинова и Элвина Грея. За последние годы они не раз нагнетали страсти, жестко высказываясь друг о друге. Создавалось впечатление, что между мэтром и молодым «башкирским Бибером» есть какая-то неприязнь.

Однако, похоже, Салават абый и Радик Юльякшин отлично ладят. Судя по выложенным снимкам, Элвин Грей заехал в гости к Салавату, побеседовал с ним, поиграл в бильярд, ну и пофотографировались они вдоволь.



Миллиардеры, Дом Тихониных и закон о конфискации авто

Кажется, дела в Башкирии идут вполне хорошо. По крайней мере об этом свидетельствуют данные Налоговой службы. Количество миллиардеров и миллионеров в республике растет. По итогам 2018 года в РБ было зарегистрировано семь миллиардеров и более 20 тысяч миллионеров. За год миллиардеров стало уже 10, а миллионеров — 29,5 тысячи.

В Уфе чуть было не снесли Дом Тихониных — исторический особняк XIX века. Активист «Архзащиты» Эльза Маулимшина рассказала о сообщениях УК «Старый центр», предупреждающих автомобилистов о подготовке здания к сносу. Исторический памятник удалось отстоять, а Башкультнаследие предупредило городскую администрацию о недопустимости подобных действий.

В Уфе чуть было не снесли Дом Тихониных — исторический особняк XIX века. Фото: ВКонтакте/ Ирина Пастушкова

В Госсобрании РБ предложили подготовить проект федерального закона, который позволит изымать машины тех нарушителей, которые стали виновниками серьезных ДТП и при этом либо были пьяны, либо пытались скрыться с места происшествия. Эксперты посчитали инициативу открывающей возможности для коррупции и предложили заняться неотвратимостью наказания за уже утвержденные нарушения.

В Башкирии, как и по всей России, стартовала вакцинация от коронавируса. 13 декабря в республику поступило 1 900 доз препарата. Добровольная вакцинация от COVID-19 началась в регионе еще 9 декабря.