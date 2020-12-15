Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое избрание председателем Общественной палаты Башкирии

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов стал председателем Общественной палаты Башкирии. Он был избран на сегодняшнем заседании палаты большинством голосов.

Сам Мурзагулов написал в Facebook, что планирует сделать республиканскую общественную палату местом, где можно будет поднимать любые вопросы, затрагивающие интересы большого количества людей.

...когда мечтал о назначении и получил его))). Если серьёзно — да, мы действительно хотим сделать Общественную палату... Опубликовано Rostislav Murzagulov Вторник, 15 декабря 2020 г.

Новый председатель ОП РБ назначил своих заметстителей. Одно из которых стала Кристина Недорезова-Дремина — тетя рэпера Face (Ивана Дремина). Также замами председателя стали Лида Исаргакова и Рамиль Рахимов.