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Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое избрание председателем Общественной палаты Башкирии

19:49, 15.12.2020
Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое избрание председателем Общественной палаты Башкирии
Фото: op.bashkortostan.ru

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов стал председателем Общественной палаты Башкирии. Он был избран на сегодняшнем заседании палаты большинством голосов.

Сам Мурзагулов написал в Facebook, что планирует сделать республиканскую общественную палату местом, где можно будет поднимать любые вопросы, затрагивающие интересы большого количества людей.

...когда мечтал о назначении и получил его))). Если серьёзно — да, мы действительно хотим сделать Общественную палату...

Опубликовано Rostislav Murzagulov Вторник, 15 декабря 2020 г.

Новый председатель ОП РБ назначил своих заметстителей. Одно из которых стала Кристина Недорезова-Дремина — тетя рэпера Face (Ивана Дремина). Также замами председателя стали Лида Исаргакова и Рамиль Рахимов.

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Общество Башкортостан
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