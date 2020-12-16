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В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых

18:59, 16.12.2020
В Башкирии арестовали владелицу сгоревшего дома престарелых
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Башкирии суд отправил под арест владелицу пансионата для пожилых в башкирском селе Ишбулдино, который сгорел в начале недели. Она отправлена в СИЗО на время предварительного следствия, передает «Интерфакс».

Фото: glavarb.ru

Накануне силовики задержали 43-летнюю руководительницу сгоревшего дома престарелых.

Напомним, что пожар в селе Ишбулдино в Башкирии случился в ночь на 15 декабря. Погибли 11 постояльцев (четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет). Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Башкортостан
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