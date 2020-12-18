Председатель Общественной палаты Башкирии выпустил клип на песню «Моргенштерн»

Председатель совета директоров АО «Башинформ», председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов выпустил клип на новый трек «Моргенштерн».



В песне Мурзагулов сравнивает себя с уфимском рэпером Моргенштерном (Алишером Валеевым). В треке звучит фраза «Алло, алло, Слава, что там с дедом?». Вероятно, это отсылка к словам артиста в интервью Юрию Дудю о том, что тот попросил чиновника помочь его деду с лечением онкологии.

«Понятно, что щас набегут хейтеры и скажут, что я придурок. Но тут есть два плюса. Первый — зато я этого не скрываю. Ну и второй — должен же быть хотя бы один придурок на каждый белый дом?» — прокомментировал Мурзагулов свое творчество в Facebook.

Фото: скриншот

Ранее Моргенштерн рассказал в интервью Дудю, что познакомился Мурзагуловым в Белом доме столицы Башкирии.



Татьяна Демина