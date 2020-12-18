После пожара в башкирском доме престарелых с 11 погибшими возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту бездействия должностных лиц после пожара в пансионате для пожилых в Башкирии. Как сообщила пресс-служба СК РФ, дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, местные власти не обеспечили должного контроля за организацией и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Напомним, что пожар в селе Ишбулдино в Башкирии случился в ночь на 15 декабря. Погибли 11 постояльцев (четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет). Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».

Руководителя пансионата арестовали до 15 февраля 2021 года.