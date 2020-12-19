Мурашко и Хабиров открыли в Стерлитамаке вторую в Башкирии инфекционную больницу

В субботу в Стерлитамаке открыли уже вторую в Башкирии инфекционную больницу нового типа. Она, как и уфимская построена в форме цветка курая.

«Сегодня мы открыли наш второй в этом году ковидный центр. Уже в понедельник он примет первых пациентов в Стерлитамаке», — написал на своих страницах в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным РБК в церемонии принимал участие министр здравоохранения РФ, правда прилетать в Стерлитамак для этого он не стал и обошелся видеосвязью.

Фото: vk.com/radiyhabirov

Строительство COVID-госпиталя завершили 1 декабря, его возвели за 50 дней, стоимость проекта оценили в 1,4 млрд рублей. Власти обещают переформатировать больницу в многопрофильную после окончания пандемии коронавируса.