Новый клип Мурзагулова о Моргенштерне набрал более тысячи дизлайков за три дня

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Ростислав Мурзагулов, избранный на днях председателем общественной палаты Башкирии, снял клип на песню собственного сочинения «Я как Моргенштерн» и опубликовал его на своем YouTube-канале.



По словам Мурзагулова, этот клип служит ответом на выпуск программы «Вдудь» от 3 ноября, в котором ведущий Юрий Дудь подозревает власти Башкирии в лояльном отношении к эвтаназии дедушки уфимского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в обмен на лояльность рэпера.



Мурзагулов попытался высмеять обвинение Дудя и спародировать стереотипы о чиновниках, «которые берут взятки чемоданами, с утра напиваются на работе, избивают и унижают подчиненных, держат в секретарях сплошь моделей».

Фото: скриншот

Однако интернет-пользователи клип оценили скорее негативно — с момента публикации он собрал почти тысячу отметок «нравится» и 1,4 тысячи дизлайков. На это Мурзагулов отреагировал в своем Facebook: «Понятно, что щас набегут хейтеры и скажут, что я придурок. Но тут есть два плюса. Первый — зато я этого не скрываю. Ну и второй — должен же быть хотя бы один придурок на каждый белый дом? Скучно же, когда все как на подбор умные».

Ранее рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) рассказал в интервью Юрию Дудю о своих контактах с Ростиславом Мурзагуловым — председателем совета директоров АО «Башинформ».

Маргарита Головатенко