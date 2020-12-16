Следком вспомнил про «амнистированного» короля челнинской недвижимости Алексея Миронова

И просит у суда согласия на возобновление его уголовного дела по афере в 136 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Вслед за реанимацией уголовных дел экс-министра экологии Татарстана и дочки бывшего вице-премьера РТ может последовать еще одно воскрешение. Как выяснило «Реальное время», Следком желает возобновить расследование по уголовному делу челнинского олигарха Алексея Миронова. Два года назад с него сняли подозрения и обвинения в афере с арендой земли под ЖК «Санрайс Сити», уводе налогов и легализации похищенного — всего на 263 млн рублей. Теперь силовики просят у суда разрешение отменить постановление о прекращении.

Старое дело к Новому году



С ходатайством в Советский райсуд Казани обратился руководитель 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Рустем Адиатуллин. Если суд согласится с ним, то в ближайшем будущем бенефициар ГК «Еврогрупп» Алексей Миронов вновь получит статус подозреваемого в уголовном деле. Том самом, что осенью 2018-го было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава» таких преступлений, как мошенничество и легализация преступных доходов, и «в связи с истечением срока давности» по уклонению от уплаты налогов.

По данным источников «Реального времени», правом на реабилитацию ВИП-бизнесмен не воспользовался. Хотя, говорят, не забыл ни наручники, ни домашний арест и не вполне добровольный возврат челнинскому муниципалитету земель на 2,5 млрд рублей, как и обвинения в мошенничестве.

Так на днях на заседании Шестого кассационного суда общей юрисдикции защита бывшего главного следователя Челнов Камиля Халиева намекала, что считает преследование полковника и его коллег — ответом «раскулаченных» бизнесменов и чиновников за активную работу по земельным аферам. Мелькнула и фамилия Миронова. Впрочем, некоторое время назад среди силовиков автограда ходила информация, что якобы близкий прежнему руководству лендлорд делился некими фактами о действиях челнинских следователей с их руководством в Москве... После чего якобы уже Халиев ездил в столицу, чтобы довести свою позицию.

В сухом остатке экс-руководитель челнинского отдела Следкома (на фото), его бывший зам и подчиненная уже получили статус подсудимых. Фото Ирины Плотниковой

Комментировать чужие заявления о своих возможностях «заказать следователей» экс-король челнинской недвижимости не стал. Говорят, он вообще избегает публичности, не появляется, как раньше, ни на политических, ни на общественных мероприятиях. «Изредка появляется в городе, но живет в Казани и Москве. Из информационного пространства человек просто исчез», — поделился один из источников «Реального времени».

В сухом остатке экс-руководитель челнинского отдела Следкома, его бывший зам и подчиненная уже получили статус подсудимых. Правда, тяжкие обвинения в их адрес о заведомо незаконном уголовном преследовании по делу о смерти двух рабочих и незаконном освобождении от такого по делу об изнасиловании не связаны с Мироновым. Но о последнем силовики тоже не забыли. Новый руководитель Следкома по РТ Валерий Липский продолжает ревизию ранее закрытых и приостановленных дел.

Если бы с момента прекращения уголовного преследования прошло меньше 12-ти месяц руководитель органа следствия мог бы сам отменить постановления. Поскольку срок больше — требуется санкция суда. Эта норма защищает права бывших обвиняемых и подозреваемых.

За текущий год с такими ходатайствами следователи Татарстана обращались неоднократно. Самой громкой стала история с экс-министром экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главой Буинского района Аглямом Садретдиновым. Его «амнистировали» в 2010-м, а в этом году задержали на выходе из зала суда через несколько минут после судебного решения в пользу следствия, через день арестовали и теперь обвиняют в подстрекательстве к убийству и взятках 2000-х годов.

Самой громкой стала история с экс-министром экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главой Буинского района Аглямом Садретдиновым. Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

Что обнаружили ревизоры Кремля в автограде

Претензии к челнинскому бизнесмену Алексею Миронову появились в 2014-м году. Этому предшествовал визит антикоррупционной межведомственной группы в автоград, которая вскрыла странные сделки с главным муниципальным активом — землей, вследствие которого город, минуя конкурсы, отдавал гектары в аренду почти за бесценок, а затем получатели наваривали на переуступке прав на полученные участки десятки миллионов рублей. Иногда столь откровенное разбазаривание пытались прикрыть целевым назначением земель. Но стоило арендатору, бравшему участок под спортобъект заикнуться в исполкоме о желании возвести торговый или жилой объект, как его мечты сбывались.

В 2014-м челнинский исполком возглавил бывший глава Бугульмы и министр лесного хозяйства Наиль Магдеев, в 2015-м его избрали мэром. С подачи нового главы юристы исполкома атаковали структуры мироновской ГК «Еврогрупп» исками в арбитраж, пытаясь аннулировать невыгодные для бюджета сделки прежней власти. Но проиграли все суды. После чего и было подано заявление в Следственный комитет.

Стоит отметить, что именно в апреле 2014-го Алексея Миронова задержали по делу о незаконной организации азартных игр. Однако в суд для избрания меры пресечения не повезли, и обвинений предъявлять не стали.

На тот момент мироновская ГК «ЕвроГрупп» успела построить индустриальный парк «Челны» площадью 100 га, отели, спортивные объекты, жилой дом на проспекте Мира, контролировала десятки гектаров муниципальной земли, и в марте 2017 года анонсировала совместный проект с турецкой «Гемонт» по строительству металлургического комплекса листового проката с объемом инвестиций под $150 млн. При этом бенефициар «Еврогрупп» успел передать доли и полномочия почти во всех своих компаниях. На аресте о месте работы и должности он сообщал — президент благотворительного фонда «Открытые сердца».

На тот момент мироновская ГК «ЕвроГрупп» успела построить индустриальный парк «Челны» площадью 100 га, отели, спортивные объекты, жилой дом на проспекте Мира. Фото ipchelny.ru

Задержали уже после возврата земель

В октябре 2017-го домой к Миронову и в центральный офис «Еврогрупп» пришли с обысками, в рамках дела о злоупотреблении полномочиями неустановленных чиновников, благодаря которым ООО «ЕвроГрупп 1» без предварительных торгов получило в аренду шесть участков на проспекте Чулман. Впоследствии это дело было прекращено.

7 ноября 2017-го подчиненные Халиева возбудили еще одно дело против неустановленных бизнесменов и чиновников о превышении полномочий и мошенничестве с участками 4,4 га под жилищно-развлекательный комплекс «Санрайс Сити» в самом центре автограда. Один из участков был получен фирмой «Компаньон Ч» в аренду на 10 лет с ежегодной ставкой оплаты всего в 196 тысяч рублей, передан ООО «Т Инвестор», которое предложило эту землю под стройку турецкому застройщику аж за 136,5 млн рублей. Эта сумма была указана в договоре. Силовики полагали, что реальная цена сделки превысила 400 млн рублей. На тот момент Миронов рулил и «Компаньоном», и «Инвестором».

14-го ноября 2017-го статус подозреваемого в этом земельном деле получил юрист ГК «Еврогрупп» Альберт Халиуллин, ранее обвиненный в уводе 3,4 га Боровецкого леса. Через неделю по тому же делу задержали бывшего главу исполкома Челнов Фархада Латыпова, но он оперативно признал вину в превышении должностных полномочий и избежал ареста. Заметим, позже следователи неоднократно возбуждали дела против Латыпова по убыточным для муниципалитета сделкам. Но ни по одному на скамью подсудимых покаявшийся сити-менеджер не сел.

4 декабря 2017-го мэр автограда сообщил, что структуры Миронова вернули городу 53 га, стоимостью более 2 млрд рублей. Позже эта сумма выросла до 2,4 млрд.

22 января 2018-го на допрос в Следком пригласили самого Миронова, откуда он отправился в изолятор временного содержания. А 24-го казанский суд отправил его под домашний арест в ранге подозреваемого в налоговой афере на 127,7 млн рублей, совершенной «в сговоре с неустановленными налоговиками». На тот момент силовики полагали: эти деньги не поступили в бюджет, поскольку реальная цена сделки с турками была существенно занижена.

В июле 2018-го Набережночелнинский горсуд отказался продлевать Миронову домашний арест, избрав запрет определенных действий, в частности запретил посещать офис ГК «Еврогрупп» из риска встреч с подчиненными-свидетелями по делу. Именно на том заседании огласили результат экспертизы о том, что предполагаемая налоговая недоимка составляет не 127,7, а только 43 млн рублей. Защита настаивала, что между двумя этим оценками была еще одна — о нулевом ущербе.

В июле 2018-го Набережночелнинский горсуд отказался продлевать Миронову домашний арест, избрав запрет определенных действий. Фото Ирины Плотниковой

Осенью 2018-м дело против не признавшего вину Миронова было прекращено. На тот момент в нем фигуририровали три состава УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (ч.4. ст. 159), легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере (ч.2 ст. 174.1) и уклонение от уплаты налогов (ч.1 ст. 199).

На днях Миронова вызывали в Следком как свидетеля

Адвокат «амнистированного» Елена Точилкина вчера воздержалась от комментариев по ходатайству Следкома. Ранее она неоднократно сообщала, что следователи сами установили: хищения не было, поскольку участки не отчуждали — арендовали. Кроме того, по истории с налогами истек срок давности.

По завершении уголовного преследования, Алексей Миронов остался президентом благотворительного фонда. Но кроме того в сентябре 2020-го он воглавил нижнекамскую фирму «Агромолл» (выращивание зерновых, зернобобовых и семян масличных культур), в которую значительно ранее влились бывшие совхозы нефтехимиков «Дружба» и «Рассвет»). А еще стал ее единственным собственником. За 2019-й, по данным «Спарк-Интерфакс», «Агромолл» отчитался о прибыли в 10 млн при выручке от продаж в 173 млн рублей.

Также Миронов является учредителем и гендиректором в челнинских ООО «Парковое» и «Транс-Ком», оба специализируются на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. А еще он владеет 25% в московской компании «СГЛ» (торговля оптовая прочими машинами и оборудованием). Эта организация в 2018-м получила госконтракты на 74 млн рублей от «Центра организации дорожного движения правительства Москвы» — на обустройство остановок, установку дорожных знаков, создание искусственных дорожных неровностей. В багаже бизнесмена — участие еще в 17 действующих и 24 ликвидированных компаниях. Среди последних целый букет пронумерованных фирм «Еврогрупп».

Первое заседание по ходатайству Следкома о возобновлении преследования Миронова может состояться уже на этой неделе. По данным источников «Реального времени», экс-фигурант сейчас находится в Татарстане и на днях участвовал в качестве свидетеля в очной ставке по делу одного иностранного инвестора.