Чубаров Александр Анатольевич

Общая информация

Родился 27 июля 1962 года. в с. Покровское Елабужского района ТАССР.

Образование

1984 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

Начальник правового отдела МВД по РТ

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.

Полковник внутренней службы.

Награды и звания

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ (2012 г.).

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2017 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечество» 2 степени (2018 г.).

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