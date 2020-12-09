Список персон

Чубаров Александр Анатольевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 27 июля 1962 года. в с. Покровское Елабужского района ТАССР.

Образование

1984 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

Начальник правового отдела МВД по РТ
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.

Полковник внутренней службы.

Награды и звания

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ (2012 г.).
Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2017 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечество» 2 степени (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 09.12.2020

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