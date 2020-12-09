Чубаров Александр Анатольевич
Общая информация
Родился 27 июля 1962 года. в с. Покровское Елабужского района ТАССР.
Образование
1984 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность
Начальник правового отдела МВД по РТ
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.
Полковник внутренней службы.
Награды и звания
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ (2012 г.).
Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2017 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечество» 2 степени (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 09.12.2020