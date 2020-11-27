Разумнов Александр Викторович

Общая информация

Родился 5 июля 1976 в Казани.

Образование

2000 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России.

Трудовая деятельность

В органах внутренних дел — с 1995 г.

1997-1998 гг. — инспектор по розыску полка ДПС УГАИ МВД РТ.

1998 г. — старший инспектор по розыску полка ДПС УГАИ МВД РТ.

1998-1999 гг. — инспектор отделения оперативного реагирования контрольно-профилактического отдела УГАИ МВД РТ.

1999 г. — старший инспектор отделения оперативного реагирования контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД РТ.

2002-2007 гг. — старший инспектор по особым поручениям контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД РТ.

2007-2011 гг. — начальник отдела дорожно-патрульной службы и розыска УГИБДД МВД по РТ.

2011-2015 гг. — начальник отдела дорожно-патрульной службы и розыска УГИБДД МВД по РТ.

2015-2017 гг. — заместитель начальника — начальник отдела по исполнению административного законодательства ЦАФАП ГИБДД МВД по РТ.

С октября 2017 г. — заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ.

Награды и звания

Награжден государственной наградой — медалями «За отличие в охране общественного порядка», МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II и I степени, «За боевое содружество», нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» I и II степени.

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