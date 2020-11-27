Разумнов Александр Викторович
Общая информация
Родился 5 июля 1976 в Казани.
Образование
2000 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России.
Трудовая деятельность
В органах внутренних дел — с 1995 г.
1997-1998 гг. — инспектор по розыску полка ДПС УГАИ МВД РТ.
1998 г. — старший инспектор по розыску полка ДПС УГАИ МВД РТ.
1998-1999 гг. — инспектор отделения оперативного реагирования контрольно-профилактического отдела УГАИ МВД РТ.
1999 г. — старший инспектор отделения оперативного реагирования контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД РТ.
2002-2007 гг. — старший инспектор по особым поручениям контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД РТ.
2007-2011 гг. — начальник отдела дорожно-патрульной службы и розыска УГИБДД МВД по РТ.
2011-2015 гг. — начальник отдела дорожно-патрульной службы и розыска УГИБДД МВД по РТ.
2015-2017 гг. — заместитель начальника — начальник отдела по исполнению административного законодательства ЦАФАП ГИБДД МВД по РТ.
С октября 2017 г. — заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ.
Награды и звания
Награжден государственной наградой — медалями «За отличие в охране общественного порядка», МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II и I степени, «За боевое содружество», нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» I и II степени.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, ул. Оренбургский Тракт, 5
- Телефон: (843) 533-38-88
Дата последнего обновления: 27.11.2020