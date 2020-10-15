Нургалеева Розалия Миргалимовна
Общая информация
Родилась 7 августа 1953 года.
Образование
1976 г. — окончила Казанский инженерно-строительный институт.
Трудовая деятельность
1990-1999 гг. — главный художник г. Казань.
2000-2005 гг. — начальник управления городского дизайна городской администрации (г. Казань).
С 2006 г. — директор Государственного музея изобразительных искусств РТ.
Член союза художников СССР (1985 г.).
Награды и звания
Заслуженный архитектор РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Карла Маркса, 64
- Телефон: (843) 236-69-21
- Email: kazfineartmus@mail.ru
- Сайт: https://izo-museum.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020