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Нургалеева Розалия Миргалимовна

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Нургалеева Розалия Миргалимовна
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родилась 7 августа 1953 года.

Образование

1976 г. — окончила Казанский инженерно-строительный институт.

Трудовая деятельность

1990-1999 гг. — главный художник г. Казань.
2000-2005 гг. — начальник управления городского дизайна городской администрации (г. Казань).

С 2006 г. — директор Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Член союза художников СССР (1985 г.).

Награды и звания

Заслуженный архитектор РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Карла Маркса, 64
  • Телефон: (843) 236-69-21
  • Email: kazfineartmus@mail.ru
  • Сайт: https://izo-museum.ru/

Дата последнего обновления: 15.10.2020


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