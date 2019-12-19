Казанский Кремль опубликовал официальное распоряжение Минниханова о выходном 31 декабря

На портале правовой информации РТ опубликовано распоряжение президента Татарстана об учреждении выходного дня 31 декабря. Рустам Минниханов подписал документ в четверг, 19 декабря.

«Привлечь к работе в выходной день, 28 декабря 2019 года, лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан […], а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан должности государственной гражданской службы […] с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2019 года», — говорится в распоряжении.

Также примеру госслужащих предлагается последовать и руководителям других организаций, в том числе частных.

Напомним, что сегодня утром Минниханов объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем. Однако в такой короткий срок он не мог объявить его для всех бюджетников республики.