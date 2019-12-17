Минниханов запустил опрос, делать ли 31 декабря выходным днем

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в сторис в Instagram предложил проголосовать по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.

«Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придется выходить. Проголосуйте в историях, подумаем», — написал глава РТ.

На момент публикации заметки 86% проголосовавших выступили за.

Аналогичный опрос был запущен и во «ВКонтакте», там также большинство выступают за то, чтобы сделать 31 декабря выходным.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вариант объявить 31 декабря выходным днем.



Споры по поводу 31 декабря не утихают уже несколько недель. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точек зрения.