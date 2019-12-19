31 декабря в Татарстане объявлено выходным

Фото: Пиксабей

Президент РТ Рустам Минниханов подписал распоряжение о переносе рабочих дней с 31 декабря на 28 декабря. Об этом он только что сообщил на личной странице «ВКонтакте».

«Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим!» — написал Минниханов, прикрепив результаты опроса и кадр из новогоднего советского мультфильма.

Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.

