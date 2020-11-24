Страховщики получили доступ к Большому брату

Система видеонаблюдения помогает установить истинных виновников ДТП и бороться со страховым мошенничеством

Как стало известно «Реальному времени», реализуемый в Татарстане пилотный проект позволил почти в 4 раза сократить сроки рассмотрения страховых случаев или ДТП. В Казани подвели итоги первого года сотрудничества страховых компаний с правительством республики в области использования записей дорожных камер видеонаблюдения при урегулировании страховых событий. Проект в нашей республике был запущен при поддержке Центробанка и правительства Татарстана и оказался успешным — его участники считают целесообразным распространить его на другие российские регионы. Подробнее о плюсах и пробелах инициативы — в нашем материале.

Опыт — положительный



— Мы в числе первых получили доступ к камерам наружного видеонаблюдения, установленным на дорогах Казани, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе группы «АльфаСтрахование». — Пилотный проект был запущен в октябре 2019 года. Казанский филиал группы получил доступ к 2800 камерам наружного видеонаблюдения на дорогах Казани, в том числе — к камерам, установленным на перекрестках с наиболее высокой частотностью ДТП.

Как рассказали в страховой компании, речь идет о камерах системы «Безопасный город», которые являются собственностью республики — учрежденного Кабмином ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан». Доступ к камерам осуществляется через Геопортал РТ.

Записи с камер позволяют определить точное место аварии, изучить обстоятельства ДТП, разрешить споры между их участниками и оценить масштабы ущерба. А заодно — выявить факты мошенничества и инсценировки ДТП и разрешать споры между участниками дорожных происшествий. В результате средний срок урегулирования событий в компании сократился почти вчетверо — с 19 дней (для самых сложных случаев) до пяти, сообщили в страховой.

— В ДТП с участием застрахованного в компании по КАСКО автомобиля Maserati стоимостью восемь миллионов рублей оба участника не признавали свою вину, и водитель второго автомобиля — Nissan, представил ряд свидетелей, которые утверждали, что водитель Maserati ехал на красный свет. Однако после просмотра видео с камер с места ДТП компания доказала невиновность своего клиента и сэкономила 400 тысяч рублей на выплату по ОСАГО, — рассказал «Реальному времени» директор Казанского филиала «АльфаСтрахование» Сергей Бабушкин.

Опыт первого года реализации в Татарстане пилотного проекта в страховой компании оценили сугубо положительно, отметив, что особенно полезен он в свете того, что «сейчас большинство ДТП оформляется без сотрудников ГИБДД путем европротокола».

«Только для компании»

Отвечая на вопросы «Реального времени», страховщики отметили, что возможности урегулирования ДТП с помощью новых методов оказались достаточно ограниченными:

— У правоохранительных органов [имеются также и] свои видеокамеры по городу, но к ним у нас допуска, к сожалению, нет.

Зато, в отличие от ситуаций, когда водители ведут спор о виновнике ДТП через суд и запрашивают в правоохранительных органах видеозаписи с тех или иных камер (и, увы, не всегда их получают, так как срок хранения такой информации ограничен и по прошествии некоторого времени она уничтожается), страховщики гарантированно получают доступ к нужному видео:

— Страховые компании не запрашивают данные, а могут самостоятельно просмотреть записи в течение определенного времени. Ограниченный список специалистов имеет прямой доступ в Геопортал РТ. А необходимость просмотра возникает не только на перекрестках, но и в других случаях, если возникает сомнение относительно ДТП. Мы имеем постоянный допуск онлайн, но просматриваем записи только когда есть какие-либо подозрения — чтобы ускорить выплату клиенту. Случаев, когда мы бы не смогли их просмотреть, не было.

Отрицательный ответ получило «Реальное время» и на крайне важный для автовладельцев вопрос: есть ли у участников ДТП возможность получить в страховой компании копию записи, например, с целью ее использования в суде. Фото kazanfirst.ru

На вопрос издания, использовались ли копии записей в судах и если да, то как часто, в страховой компании ответили, что использовались не раз, но примеры такого использования обнародовать нельзя: страховщики не вправе раскрывать подробности о частных страховых случаях клиентов.

Отрицательный ответ получило «Реальное время» и на крайне важный для автовладельцев вопрос: есть ли у участников ДТП возможность получить в страховой компании копию записи, например, с целью ее использования в суде:

— Записи используются только страховой компанией, для улучшения качества обслуживания клиентов и ускорения выплаты по убытку.

Исполнилось давнее желание

— Насколько я помню, доступ к видеозаписям дорожных камер страховые компании стремились получить давно, в том числе — к камерам ГИБДД, — говорит вице-президент союза страховщиков Республики Татарстан Рустэм Сабиров. — Это в интересах не только страховщиков, а в первую очередь — всех автовладельцев. Но на федеральном уровне почему-то давно идут дискуссии, и записи с камер ГИБДД не предоставляются. Об этом недавно в очередной раз говорил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

По мнению Сабирова, опыт использования данных с городских видеокамер необходимо повсеместно распространять и расширять, в частности, за счет использования данных с камер ГИБДД, к которым пока у страховщиков нет доступа:

— Такая возможность предоставляется страховщикам во всем мире, например, в США, где я был на стажировке, это делается на основании договора, на платной основе.

Он также объяснил причины, по которым страховщики не могут делиться видеозаписями с непосредственными участниками ДТП:

— Страховые компании — не собственники этой информации, а пользователи, и их компетенции ограничены договором с собственником камер. Они не имеют права передавать записи третьим лицам. А автовладельцы вправе самостоятельно запрашивать эти данные у собственника.



«Это особенно актуально в текущей эпидобстановке»

— Пилотный проект по доступу страховщиков к системе видеонаблюдения «Безопасный город» в республике Татарстан был реализован при активной поддержке со стороны региональных властей, — сообщили «Реальному времени» в Национальном банке по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления российского Центробанка. — Он показал, что использование систем видеонаблюдения позволяет повысить качество страховых услуг за счет сокращения сроков получения страховых выплат, является инструментом для оперативного выявления страхового мошенничества, а в ряде случаев позволяет избежать необходимости представлять автомобиль на экспертизу. Это особенно актуально в текущей эпидемиологической обстановке.

В Центробанке считают, что распространение опыта республики Татарстан на другие регионы будет способствовать улучшению качества страховых услуг, в том числе по ОСАГО.

Как оценивают итоги первого года реализации пилотного проекта, в республиканской ГИБДД и правительстве Татарстан пока не сообщили. «Реальное время» опубликует комментарии по получении ответов на запросы.

А может, доступ открыть всем?

— Проект очень хороший, но явно требует расширения, — считает юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Я считаю, что пользоваться доступом к видеокамерам должны не только страховщики, но и все участники движения. Во всяком случае, участники ДТП должны иметь доступ к записям, касающимся этого ДТП. И, конечно, нельзя ограничиваться Казанью — такая возможность должна предоставляться повсеместно.

Есть еще одно слабое звено в проекте, по мнению специалиста: ограниченное количество камер, записи которых могут быть использованы при урегулировании ДТП:

— Необходимо обеспечить доступ к видеозаписям с камер ГИБДД. Во-первых, это расширит возможности разрешения конфликтных ситуаций: городские камеры стоят не везде, а вот камеры ГИБДД — на многих участках, где ДТП случаются часто. Во-вторых, если выйти за пределы Казани, то в небольших населенных пунктах других камер, кроме гаишных, нет или почти нет. А уж на трассе точно нет. А возможность точно установить виновника и все обстоятельства аварии косвенно влияет и в целом на безопасность движения — обеспечивает ее повышение, к чему мы и стремимся.