Продажи электрокаров в Казахстане выросли в три раза за год: называем топ марок

Лидером рынка NEV стала компания BYD

Фото: Максим Платонов

По итогам восьми месяцев 2026 года в Казахстане было продано 6 003 легковых автомобиля сегмента NEV (New Energy Vehicles), что в 3,1 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 1 953 единицы. Такие данные приводит «Автостат».

С января по август продажи подзаряжаемых гибридов (PHEV) и автомобилей с увеличенным запасом хода (EREV) составили 4 351 единицу, что более чем в четыре раза больше, чем за те же восемь месяцев 2025 года. Количество полностью электрических автомобилей (BEV) увеличилось на 74,8% и достигло 1 652 штуки.

Лидером рынка NEV в Казахстане стала компания BYD, продавшая 3 208 автомобилей. На втором месте расположилась Geely с 1 244 проданными машинами, а третье место занимает Li Auto с 888 единицами. В пятерку также вошли марки Zeekr (214 шт.) и ROX (131 шт.).

В модельном рейтинге за восемь месяцев в Казахстане в топ-10 самых популярных гибридов и электрокаров вошли: Geely EX5 EM-i (1 205 шт.), BYD Song Plus DM-i (1 196 шт.), BYD Song Plus EV (576 шт.), BYD Chazor (572 шт.), BYD Yuan Up (555 шт.), Li Auto L6 (504 шт.), Li Auto L7 (257 шт.), BYD Sealion 7 (137 шт.), ROX 01 (131 шт.) и Li Auto L9 (126 шт.).

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Никита Егоров