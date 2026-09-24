Bentley показала первый электрокар в истории марки

Базовый мотор имеет мощность 821 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды

Британская компания Bentley представила свой первый серийный электромобиль — кроссовер Torcal, который стал носителем нового фирменного дизайна. Этот дизайн будет использоваться маркой независимо от типа силовой установки в будущем. Фото электрокара опубликовала пресс-служба компании.

Bentley Torcal выходит на рынок в двух вариантах. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен двумя электромоторами. Базовый вариант развивает мощность 821 л. с. и крутящий момент 1194 Нм, разгоняясь до 100 км/ч за 3,4 секунды с максимальной скоростью 250 км/ч. Топовая версия Torcal S при активации функции Launch Control увеличивает мощность до 888 л. с. и 1350 Нм, сокращая время разгона до 2,9 секунды и увеличивая максимальную скорость до 260 км/ч. В компании отметили, что сознательно не стремились к дальнейшему увеличению динамики, посчитав более высокие показатели избыточными с точки зрения комфорта клиентов.

Электрическая батарея емкостью 113 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км по циклу WLTP. Поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью до 400 кВт позволяет зарядить батарею с 10 до 80% менее чем за 20 минут, а за семь минут можно добавить до 160 км пробега. Кроссовер оборудован активной подвеской с адаптивными двухклапанными амортизаторами и полноуправляемым шасси. Также доступны карбон-керамические тормоза.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на длину около 5 метров, Torcal является самым компактным пятидверным автомобилем в линейке Bentley. Новый стиль этого кроссовера отличается от других моделей марки: крупная подсвечиваемая решетка радиатора сочетает раздельные фары и минималистичную заднюю часть. Компания сделала акцент на чистые поверхности и пропорции, уменьшив количество декоративных линий. Объем багажника составляет 460 литров, к тому же предусмотрено 90 литров в переднем отсеке. Для отделки используются мериносовая шерсть, натуральная кожа, шпон и алюминий. Сиденья имеют множество электрорегулировок, массажную функцию и системы для автоматического управления подогревом и вентиляцией. Второй ряд впервые оснащен функцией складывания с электроприводом.

Одной из особенностей Torcal стала переосмысленная имитация звука двигателя внутреннего сгорания: инженеры разработали акустическую систему, создающую эмоциональную атмосферу поездки. Звуковая композиция звучит не из синтезированных звуков, а из записей живых инструментов, включая барабаны, альт и бас-гитару, и основана на ритмической структуре мотора V8. Акустика изменяется в зависимости от режима движения и нагрузки на силовую установку. Особое внимание уделено «звуковой тактильности» интерфейса — сигнал поворотников, например, был создан на основе записи удара молотка по коже в мастерских Bentley.

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Никита Егоров