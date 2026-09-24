Назван автомобиль года в Германии

В категории бюджетных машин победил электрокар Volkswagen ID. Polo

Фото: Реальное время

Жюри конкурса German Car of the Year («Автомобиль года») подвело итоги ежегодного отбора лучших новых автомобилей, представленных на рынке в течение последнего года. Об этом сообщают организаторы конкурса.

В голосовании приняли участие 47 автомобильных журналистов из Германии и других стран. Жюри определило победителей в пяти категориях: бюджетные автомобили до 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей), компактные модели за 25–40 тысяч евро (примерно от 2,5 до 3,9 миллиона рублей), премиальные автомобили за 40–70 тысяч евро (от 3,9 до 6,8 миллиона рублей), люксовые машины от 70 тысяч евро (от 6,8 миллиона рублей) и спортивные модели.

Реальное время / realnoevremya.ru

В категории бюджетных автомобилей победителем стал электрокар Volkswagen ID. Polo. В сегменте компактных моделей лучшим был признан электрический фургон и минивэн Kia PV5. Премиальную категорию выиграл Mercedes-Benz GLC, в люксовом сегменте победил китайский электрифицированный минивэн Xpeng X9. Спортивной моделью года стал электрический седан Hyundai Ioniq 6 N.

Жюри также определило победителей в отдельных номинациях. Компактный хэтчбек Geely E2 был признан лучшим по соотношению цены и качества, Renault Twingo — получил награду за лучший дизайн экстерьера, BMW iX3 — за лучший интерьер и мультимедийные решения, а Porsche 911 Turbo S — за лучшую силовую установку. Кроме того, лучшим семейным автомобилем считают Skoda Peaq. Автомобильным человеком года стал бывший глава Skoda Клаус Целльмер.

Абсолютный победитель премии будет выбран из победителей категорий и объявлен в начале ноября.

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Никита Егоров