«Атом» намерен выпустить к 2028 году первые 10 тыс. электрокаров

Такая стратегия позволит скорее выполнить все предзаказы

Фото: Артем Дергунов

К 2028 году компания «Атом» намерена наладить производство первых 10 тыс. электромобилей на заводе «Москвич», как сообщил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк, передает «Интерфакс».

По словам Поваразднюка, производство электромобилей уже стартовало и первые машины уже передаются покупателям. В настоящее время компания совместно с заводом «Москвич» работает над увеличением темпов сборки до 20 автомобилей в смену.

Такая стратегия позволит скорее выполнить все предзаказы и произвести в сумме 10 тыс. электрокаров в 2026 и 2027 годах. Кроме того, уровень локализации производства достиг 70%.

Ранее сообщалось, что «Атом» начал массовое производство электромобилей на заводе «Москвич».

Никита Егоров