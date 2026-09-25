Новости авто

15:16 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Стало известно, сколько зарабатывают работники на производстве АвтоВАЗа

13:54, 25.09.2026

Мастера получают заработную плату в диапазоне 120–130 тысяч рублей

Стало известно, сколько зарабатывают работники на производстве АвтоВАЗа
Фото: Динар Фатыхов

Средняя зарплата работников АвтоВАЗа, занятых в металлургическом цехе, составляет 110 тысяч рублей. Об этом сообщил директор производства чугунного литья и поковок (ПЧЛП) Александр Ермолаев во время своего визита на машиностроительную площадку Lada в Тольятти, чьи слова приводит РБК.

По его словам, мастера получают заработную плату в диапазоне 120–130 тысяч рублей, а высококвалифицированные специалисты могут зарабатывать около 400 тысяч рублей.

В настоящее время автомобили Lada собираются на двух заводах — в Тольятти и Ижевске.

Ранее Bentley показала первый электрокар в истории марки.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Авто

Новости партнеров

Читайте также