Стало известно, сколько зарабатывают работники на производстве АвтоВАЗа

Мастера получают заработную плату в диапазоне 120–130 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя зарплата работников АвтоВАЗа, занятых в металлургическом цехе, составляет 110 тысяч рублей. Об этом сообщил директор производства чугунного литья и поковок (ПЧЛП) Александр Ермолаев во время своего визита на машиностроительную площадку Lada в Тольятти, чьи слова приводит РБК.

По его словам, мастера получают заработную плату в диапазоне 120–130 тысяч рублей, а высококвалифицированные специалисты могут зарабатывать около 400 тысяч рублей.

В настоящее время автомобили Lada собираются на двух заводах — в Тольятти и Ижевске.

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Никита Егоров