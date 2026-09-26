Спрос на перевозки в Татарстане вырос на 18% за год

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте городских перевозок — спрос на них вырос на 25% год к году

Фото: Динар Фатыхов

Прошедшим летом спрос на услуги по перевозкам и доставке в Республике Татарстан увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. Данные подсчитали аналитики «Авито Услуг», результаты исследования имеются в распоряжении «Реального времени».

В августе показатель был на 4% выше июльского. Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте городских перевозок — спрос на них вырос на 25% год к году.

Рост объемов логистики спровоцировал увеличение продаж сопутствующих товаров. По данным аналитиков «ВсеИнструменты.ру», продажи автогаражного оборудования среди компаний выросли на 8%, а упаковочного оборудования для корпоративных клиентов — на 18%. Продажи упаковочных материалов частным лицам по стране увеличились на 34%.

взято с сайта kzn.ru

Внутри категории автогаражного оборудования наибольший рост показали товары для мойки (плюс 21%) и автохимия (плюс 18%). Среди частных покупателей спрос на гофрокартон вырос более чем в три раза, на воздушно-пузырчатую пленку — в 1,6 раза.

Аналитики связывают динамику с сезонной активностью бизнеса и желанием делегировать транспортировку грузов специалистам из-за высокой загрузки.

Напомним, с 1 сентября сфера грузоперевозок России перешла на электронный документооборот. Какие есть проблемы в этом вопросе — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин