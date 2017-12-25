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ОАО АльфаСтрахование

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Компания входит в состав группы «АльфаСтрахование». Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни. В Казани представительство ОАО «АльфаСтрахование» было открыто в 2000 году.

Руководитель казанского филиала — Бабушкин Сергей Дементьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Н. Ершова, 29б
  • Телефон: (843)210-03-03
  • Email: info@kazan.alfastrah.ru
  • Сайт: www.alfastrah.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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